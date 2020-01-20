Instagram удалил кнопку IGTV из интерфейса приложения

Instagram решил удалить кнопку IGTV из интерфейса приложения. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на пресс-службу Facebook.

Представитель компании объяснил, что пользователи сервиса практически не пользовались этой кнопкой. Большинство из них смотрят IGTV-видео через основную ленту, вкладку «Поиск и интересное», профили пользователей и соответствующее отдельное приложение.

«Мы всегда стремимся сделать Instagram как можно более простым, поэтому убираем данный значок на основе этих знаний и отзывов нашего сообщества», — говорится в комментарии.

При этом стоит отметить, что спустя 18 месяцев после запуска отдельного приложения для создания IGTV-видео его скачали лишь 7 млн из более чем 1 млрд пользователей Instagram.

Напомним, что ранее в этом месяце Instagram добавил новые эффекты в Boomerang.