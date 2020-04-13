Instagram тестирует просмотр прямых трансляций в веб-версии сервиса

Англоязычные пользователи заметили, что в веб-версии Instagram появилась возможность просматривать прямые трансляции.

В целом на десктопах эта функциональность работает примерно так же, как и на мобильных устройствах. При этом больший размер экрана позволяет отделить комментарии и разместить их отдельно от видео, что делает просмотр более удобным.

Что касается запуска трансляции, то на десктопах эта функция по-прежнему недоступна. Начать эфир можно только со смартфона или планшета.

Тестирование новой опции проводится в ограниченном масштабе.

В компании пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что в конце прошлой недели Instagram запустил возможность обмена личными сообщениями в веб-версии сервиса.