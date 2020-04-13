Instagram запустил в России серию live-концертов #песнядома

Instagram вместе с популярными исполнителями запустил в России серию домашних онлайн-концертов #песнядома. Новый проект призван развлечь и объединить людей, которые остаются дома и берегут себя и своих близких.

На протяжении концертов российские исполнители споют одни из своих самых популярных песен, а также передадут эстафету дружественным артистам. Выступления звезд будут сопровождаться беседами со зрителями о том, как они проводят время дома и остаются в хорошем настроении.

Открыл серию онлайн-концертов российский певец, хип-хоп- и хаус-рэп-исполнитель Feduk. В субботу 11 апреля он исполнил песни из своей дискографии разных времён, а также рассказал об истории создания некоторых трэков.

Подхватит эстафету Монеточка. Певица выступит 14 апреля в 20:00 из дома вместе с Витей Исаевым, соавтором её альбома «Раскраски для взрослых». И Лиза, и Витя сейчас вместе находятся на самоизоляции и пишут новый альбом.

15 апреля в 19:00 к инициативе Instagram присоединится Елена Темникова со своим home-лайвом. Певица споёт свои самые громкие хиты и свежие релизы, устроит чиллаут-разговоры со своими зрителями, а также ответит на самые интересные вопросы.

В рамках серии онлайн-концертов #песнядома выступит и представитель нового витка интеллектуальной поп-музыки в России Сюзанна. Она исполнит несколько сольных музыкальных треков.

Выступления серии лайв-концертов #песнядома, а также посты и Stories зрителей в похожих луках можно будет найти в Instagram под хэштегом #песнядома.

Новые исполнители, которые также присоединятся к инициативе, будут объявлены в течение апреля.

Напомним, что в конце прошлой недели Instagram запустил личные сообщения в веб-версии сервиса.