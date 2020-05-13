Instagram добавил возможность массового удаления комментариев

Instagram сообщил о запуске ряда нововведений, направленных на борьбу с буллингом и оскорбительным поведением в рамках сервиса. Новшества призваны сделать платформу более безопасным и позитивным местом для пользователей.

Среди основных обновлений – запуск возможности массового удаления комментариев и тестирование закреплённых комментариев.

Пользователи смогут удалять до 25 нежелательных комментариев за один раз, а также блокировать или ограничивать соответствующие аккаунты.

Компания также предоставит пользователям больший контроль над тем, кто может их отмечать или упоминать в постах. Среди возможных вариантов – все; только те люди, на которых пользователь подписан; никто. Эти опции будут доступны в настройках конфиденциальности.

Instagram также тестирует возможность закреплять комментарии вверху поста. Это позволит блогерам выделить позитивные обсуждения.

Предполагается, что все эти функции будут наиболее полезными для тех пользователей, у которых большое количество подписчиков. Обычно эти люди более подвержены нападкам в интернет-пространстве.

При этом в компании считают, что новые функции будут полезны всем пользователям, а не только инфлюенсерам с большой аудиторией.

Напомним, что ранее Instagram научился определять оскорбительные подписи к фото и видео.