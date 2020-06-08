Instagram: владельцы сайтов должны спрашивать разрешения на встраивание фото

Владельцы сайтов должны спрашивать у пользователей Instagram разрешения перед тем, как встраивать их посты на веб-страницы. Об этом говорится в заявлении сервиса, озвученном в связи с судебным иском по поводу нарушения авторских прав.

Так, один из фотографов, использующий Instagram для публикации своих работ, обвинил издание Newsweek в том, что оно использовало его снимки без разрешения и таким образом нарушило авторские права.

Как выяснилось, ранее Newsweek обратился к фотографу за разрешением использовать один из его снимков. Получив отказ, издание встроило в свою публикацию пост фотографа в Instagram, в результате чего получило судебный иск.

Newsweek утверждает, что не нарушал ничьи права, поскольку разрешение не является необходимым, если речь идёт о встраивании контента из Instagram.

В Условиях использования Instagram говорится, что при публикации контента пользователи предоставляют сервису право на его использование:

Однако, как разъяснили в сервисе, эта лицензия не распространяется на сайты, которые могут встраивать данный контент на свои страницы.

«Хотя наши условия позволяют нам выдавать сублицензию, мы не предоставляем её для нашего API для встраивания. Правила нашей платформы требуют, чтобы третьи лица обладали необходимыми правами от соответствующих правообладателей. Это включает в себя гарантию того, что у них есть лицензия на распространение этого контента, если она требуется по закону», — заявил представитель компании в комментарии Ars Technica.

Как отмечают эксперты отрасли, данный прецедент может послужить основой для новых исков, связанных со встраиванием контента из Instagram.

В связи с этим владельцам сайтов важно получить согласие автора фото, прежде чем встраивать его пост на свои страницы. Это позволит избежать возможных проблем.

Что касается дела Newsweek, то оно пока находится на предварительной стадии рассмотрения. На данный момент издание пытается добиться отклонения иска.