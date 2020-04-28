Instagram и Snapchat больше всего выиграют от роста использования соцсетей

На фоне эпидемии COVID-19 пользователи стали чаще посещать социальные сети. При этом наибольший рост использования в этом году будет наблюдаться по Instagram. Об этом свидетельствует новый прогноз аналитической компании eMarketer по США.

Пользователи стали проводить больше времени в соцсетях

Пользователи стали тратить больше времени на потребление контента в соцсетях. Особенно это касается видео.

По прогнозам eMarketer, в этом году пользователи будут проводить в социальных медиа в среднем 1 час и 20 минут в день. Это на 6 минут больше, чем в предыдущем прогнозе.

Положительный рост по Facebook

По оценкам аналитиков, в этом году Facebook удастся преломить тенденцию сокращения времени, проводимого на платформе, которая наблюдалась в последние несколько лет.

Так, в 2020 году рост по Facebook составит 4,3% (чуть более минуты). Хотя это совсем немного по сравнению с другими платформами, такими как Instagram и Snapchat, это всё же положительный рост.

Согласно прогнозу, в 2020 году пользователи будут проводить в Facebook в среднем 34 минуты в день.

Также ожидается, что в ближайшие годы эта цифра увеличится и будет расти примерно на минуту в год.

По Instagram рост будет наибольшим

В последние годы время, проводимое пользователями в Instagram, росло медленными темпами. В 2020 году ожидался рост на уровне 1,5%.

Однако эпидемия COVID-19 изменила этот тренд. Согласно новому прогнозу eMarketer, в текущем году рост по Instagram составит 14% вместо 1,5%, что эквивалентно примерно 3,2 мин дополнительного времени каждый день.

В целом пользователи будут проводить в сервисе около 30 минут в день.

В 2021 году ожидается небольшой спад, однако в дальнейшие годы аналитики прогнозируют устойчивый рост времени пребывания в сервисе.

По Snapchat также наблюдается резкий рост

Snapchat будет занимать второе место с точки зрения количества времени, проводимого в сервисе, в 2020 году.

По прогнозам аналитиков, рост по этой платформе составит 12%, а общее время, проводимое в мессенджере, достигнет чуть менее 30 мин из расчёта на одного пользователя в день.