Instagram запустил новые CTA-стикеры для Stories и кнопки для профилей

Instagram запустил новые стикеры для Stories и кнопки для профилей, с помощью которых компании смогут продвигать услуги по доставке еды и продажу подарочных карт, а также собирать пожертвования.
Стикеры для Stories
При использовании новых стикеров нужно будет выбрать одного из избранных партнёров Instagram, в число которых на данный момент входят:
- Square
- Kabbage
- Raise
- Yiftee
- Caviar
- ChowNow
- Delivery.com
- DoorDash
- GrubHub
- Postmates
- Seamless
- Uber Eats
После этого компании смогут добавить прямую ссылку на страницу для оформления заказа.
Сменить партнёра и, соответственно, ссылку можно будет в любой момент. Чтобы предоставить пользователям возможность выбора среди нескольких сервисов доставки, нужно будет создать для них отдельные посты.
Новые кнопки в профилях
Помимо новых стикеров для Stories, Instagram также позволил предпринимателям добавлять в свои профили кнопки для покупки подарочных карт (Gift cards), заказа еды (Food order) и пожертвований (Donate).
Эти кнопки работают аналогично стикерам. Добавить их можно в настройках профиля.
Новые стикеры пока запущены только в США и Канаде, но в ближайшие недели они станут доступны по всему миру.
Возможность сбора пожертвований будет реализована в «скором времени».
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