Instagram запустил новые CTA-стикеры для Stories и кнопки для профилей

Анна Бондарь -
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Instagram запустил новые стикеры для Stories и кнопки для профилей, с помощью которых компании смогут продвигать услуги по доставке еды и продажу подарочных карт, а также собирать пожертвования.

Стикеры для Stories

При использовании новых стикеров нужно будет выбрать одного из избранных партнёров Instagram, в число которых на данный момент входят:

  • Square
  • Kabbage
  • Raise
  • Yiftee
  • Caviar
  • ChowNow
  • Delivery.com
  • DoorDash
  • GrubHub
  • Postmates
  • Seamless
  • Uber Eats

После этого компании смогут добавить прямую ссылку на страницу для оформления заказа.

Сменить партнёра и, соответственно, ссылку можно будет в любой момент. Чтобы предоставить пользователям возможность выбора среди нескольких сервисов доставки, нужно будет создать для них отдельные посты.

Новые кнопки в профилях

Помимо новых стикеров для Stories, Instagram также позволил предпринимателям добавлять в свои профили кнопки для покупки подарочных карт (Gift cards), заказа еды (Food order) и пожертвований (Donate).

Эти кнопки работают аналогично стикерам. Добавить их можно в настройках профиля.

Новые стикеры пока запущены только в США и Канаде, но в ближайшие недели они станут доступны по всему миру.

Возможность сбора пожертвований будет реализована в «скором времени».

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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