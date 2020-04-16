Instagram запустил новые CTA-стикеры для Stories и кнопки для профилей

Instagram запустил новые стикеры для Stories и кнопки для профилей, с помощью которых компании смогут продвигать услуги по доставке еды и продажу подарочных карт, а также собирать пожертвования.

Стикеры для Stories

При использовании новых стикеров нужно будет выбрать одного из избранных партнёров Instagram, в число которых на данный момент входят:

Square

Kabbage

Raise

Yiftee

Caviar

ChowNow

Delivery.com

DoorDash

GrubHub

Postmates

Seamless

Uber Eats

После этого компании смогут добавить прямую ссылку на страницу для оформления заказа.

Сменить партнёра и, соответственно, ссылку можно будет в любой момент. Чтобы предоставить пользователям возможность выбора среди нескольких сервисов доставки, нужно будет создать для них отдельные посты.

Новые кнопки в профилях

Помимо новых стикеров для Stories, Instagram также позволил предпринимателям добавлять в свои профили кнопки для покупки подарочных карт (Gift cards), заказа еды (Food order) и пожертвований (Donate).

Эти кнопки работают аналогично стикерам. Добавить их можно в настройках профиля.

Новые стикеры пока запущены только в США и Канаде, но в ближайшие недели они станут доступны по всему миру.

Возможность сбора пожертвований будет реализована в «скором времени».