Автор: Татьяна Милачева, директор по маркетинговым коммуникациям WebMoney Transfer.

Во время пандемии остро появилась необходимость перевода в онлайн всех процессов управления проектами, а также коммуникаций с коллегами и партнерами. К сожалению, для некоторых компаний подобная трансформация связана с дополнительными издержками.

В WebMoney Transfer мы всегда делали акцент на создание экосистемы для онлайн-бизнеса, и в кризисный период особенно важно поделиться надежными и бесплатными инструментами для удаленной работы. Это сервис видеозвонков, в который мы буквально на днях добавили возможность распознавания лиц, а также деловая социальная сеть для управления проектами и платформа для работы с фрилансерами.

Все эти сервисы мы активно используем сами, а стороннему пользователю для доступа к ним потребуется только авторизоваться в системе WebMoney.

WebMoney Video: сервис видеоконференций и онлайн-трансляций



Задачи: видеозвонки, видеоконференции, в том числе закрытые (с доступом через распознавание лица), онлайн-трансляции.

WebMoney Video отлично подходит для защищенных видеозвонков из браузера и не требует установки дополнительного программного обеспечения.

Принцип работы. На сайте системы выберите нужный тип видеоконференции. В открывшейся комнате скопируйте ссылку и отправьте ее удобным способом вашим партнерам или коллегам (до 8 человек). После приглашения остается только подождать, когда собеседники присоединятся к конференции.

Во время видеоконференции доступны демонстрация экрана и общение в текстовом чате.

Работа сервиса основана на протоколе WebRTC. Кроме того, в WebMoney Video предусмотрены закрытые видеочаты с аутентификацией через распознавание лица.

Доступ к сервису: на сайте https://video.webmoney.ru/newroom. Сервис также интегрирован с WebMoney Keeper и WebMoney Events, вы можете совершать звонки, выбрав собеседника из списка контактов.

Подсказка: в WebMoney Video можно проводить онлайн-трансляции.



WebMoney Events: социально-деловая сеть для совместной работы над проектами



WebMoney Events сочетает в себе элементы корпоративного мессенджера и социальной сети.

Задачи: обсуждение проектов, контроль исполнения задач, поиск фрилансеров, чаты, онлайн-трансляции, видео и аудиозвонки, платные онлайн-консультации.

В отличие от ближайшего аналога Slack, сервис полностью бесплатен, к тому же пользователь получает дисковое пространство на хранение и передачу файлов до 20 Гб.

Обсуждение проектов в группах. Для начала работы над проектом создайте группу (для приватных обсуждений рекомендуем выбрать тип «секретный»), добавьте в нее сотрудников, назначьте администраторов. Участники группы могут проводить голосования, ставить друг задачи, определяя исполнителя, наблюдателя, приоритет задачи и дату завершения.

Для каждого из проектов вы можете создать свою группу, а для каждого обсуждения – отдельную ветку! Вы всегда будете видеть в какое время участник просмотрел то или иное событие.

Оплата фрилансерам. Одна из особенностей WebMoney Events — возможность создания задач с оплатой, что существенно экономит время при работе с подрядчиками. После подтверждения об успешном выполнении задания, исполнитель автоматически получает сумму на свой кошелек WebMoney.

Поиск фрилансеров и платные консультации. В разделе «Фрилансеры» WebMoney Events можно найти специалиста под нужную задачу. Одна из отличительных особенностей сервиса – интерфейс для предоставления платных онлайн-консультаций.

Боты. В WebMoney Events предусмотрена возможность создания ботов. С их помощью можно автоматизировать некоторые действия, например, проводить голосования, публиковать новости в группе, напоминать о важных событиях, производить периодические платежи и многое другое.

Доступ к сервису. Работать с Events удобно как на десктопе, так и на мобильных устройствах по адресу https://events.webmoney.ru. Следить за обновлениями и делать новые публикации также можно через раздел Events в мобильном приложении WebMoney Keeper.

WebMoney Mentor: экономьте время на работе с подрядчиками



Задачи: постановка и контроль за выполнением заданий с автоматической оплатой.

WebMoney Mentor будет полезен при работе с фрилансерами и сотрудниками, получающими оплату только за выполненные задачи.

Принцип работы. В интерфейсе сервиса работодатель или заказчик создает задачу с указанием сроков, назначает контролера и исполнителя. Для каждого задания заказчик определяет стоимость, средства с кодом протекции переводятся исполнителю и контролеру в момент их согласия начать работу.

Код протекции вводится автоматически после выполнения задания и проверки контролером.

Доступ к сервису: в мобильном приложении и веб-версии WebMoney Keeper или по адресу https://mentor.wmtransfer.com.

Компания WebMoney надеется, что эти бесплатные инструменты будут полезны малому и среднему бизнесу и позволят эффективно организовать и наладить удаленную работу и общение между своими сотрудниками.