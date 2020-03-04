Google отменил конференцию I/O 2020 из-за коронавируса

Google объявил об отмене своей ежегодной конференции для разработчиков I/O 2020, которая должна была пройти с 12 по 14 мая в Маунтин-Вью.

«В связи с опасениями в отношении коронавируса (COVID-19), и в соответствии с рекомендациями СDC, ВОЗ и других организаций в области здравоохранения мы решили отменить физическое мероприятие Google I/O в Амфитеатре Shoreline», — говорится на странице события.

Отметим, что конференция I/O – это одно из крупнейших мероприятий, проводимых Google, во время которого компания обычно представляет новые продукты и обновления в своих сервисах.

В Google заявили, что в настоящее время изучают другие способы проведения I/O.

Компания также заверила, что до 13 марта возместит полную стоимость билетов всем, кто их приобрёл.

Напомним, что в конце февраля Facebook также отменил свою конференцию для разработчиков F8 по тем же причинам. А ранее на этой неделе Google отменил офлайн-конференцию Cloud Next – мероприятие пройдёт онлайн.