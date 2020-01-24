Запуск iOS 13 сократил объём доступных данных о местоположении

После запуска iOS 13 с новыми настройками конфиденциальности объём данных о местоположении пользователей, собираемых в фоновом режиме, сократился на 68%. Об этом говорится в отчёте Location Sciences.

Фоновые данные о местоположении (background location) – это сведения, которые собираются на уровне устройства и отражают все передвижения пользователя в течение дня.

Актуальные данные о местоположении (foreground location) собираются только тогда, когда пользователь открывает приложение.

Данные, собираемые в фоновом режиме, обычно более точные и лучше подходят для маркетинговых целей.

Отчёт Location Science основан на сведениях о 2 млрд событий, связанных с местоположением, проанализированных за период с сентября по октябрь 2019 года для одного британского издателя.

Насколько репрезентативна эта выборка по отношению к более широкому рынку, не совсем понятно. Но то, что полученные данные указывают на определённые тенденции, очевидно.

В пользу этих выводов также говорят результаты исследования Blis. Согласно им, в настоящее время многие пользователи понимают, что компании отслеживают их местоположение, и осознанно отключают эту функцию на своих устройствах.

По мнению Location Sciences, если фоновые данные о местоположении со временем станут менее доступными, это затруднит доставку рекламы, персонализацию, сегментацию аудитории и аналитику. В результате в будущем такие данные могут стоить дороже, чем сейчас.

В связи с текущими тенденциями маркетологам нужно будет лучше разбираться с источниками геоданных и быть готовыми к привлечению сторонних компаний для их аудита.

Что касается разработчиков и издателей, то им нужно будет подумать о том, как улучшить опыт пользователей и какие стимулы предложить им, чтобы они хотели и дальше делиться своими данными.