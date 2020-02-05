Ирландский регулятор заподозрил Google в нарушении GDPR

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) открыла расследование в отношении Google. Ведомство изучит, как поисковый гигант обрабатывает данные о местоположении пользователей.

Согласно заявлению регулятора, в комиссию поступило несколько жалоб от ряда европейских организаций по защите прав потребителей, которые просили разобраться с тем, как компания обрабатывает данные пользователей.

В комментарии TechCrunch представитель Google заявил, что компания намерена тесно сотрудничать с DPC и готова ответить на все вопросы.

Он также отметил, что в прошлом году Google внёс несколько изменений в свои продукты, чтобы повысить их прозрачность и дать пользователям больший контроль над их геоданными.

Если регулятор выяснит, что Google нарушает GDPR, то компании грозит штраф до 4% от годовой выручки.

DPC также открыла отдельное расследование в отношении сервиса знакомств Tinder.

Напомним, что по состоянию на январь общая сумма штрафов за нарушение GDPR составляла 114 млн евро.

Самый крупный штраф за всю историю GDPR был наложен на компанию Google во Франции. Он составил 50 млн евро.