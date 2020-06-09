Как россияне платят бесконтактно — исследование Яндекс.Денег

Число бесконтактных платежей смартфонами за год в России выросло примерно на треть, оборот — на четверть, а средний чек составил 445 рублей. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как россияне платят бесконтактно картами Яндекс.Денег с помощью телефонов. Учитывались платежи пользователей с января по май 2020 года и за такой же период годом раньше.

Исследование показало, что количество платежей через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами Яндекс.Денег за год выросло на четверть. На столько же увеличился оборот самих платежей. Пользователи могут бесконтактно платить смартфонами и через мобильное приложение Яндекс.Денег: число таких платежей за год выросло на 46%, оборот — на 50%.

Аналитики также отметили, что телефоны продолжают вытеснять пластиковые карты в сегменте бесконтактной оплаты. Доля платежей смартфонами от всего числа бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги увеличилась за год до 45%. Лидерами по доле платежей телефонами стали Москва и Казань, где эти показатели достигли 54% и 53% соответственно.

По России оборот таких платежей увеличился на 26%, количество самих платежей — на 28%. А вот средний чек не изменился и составил 445 рублей. До 32% выросла также доля платежей виртуальными картами Яндекс.Денег — это на 10 п.п. больше, чем годом раньше. Оборот платежей такими карточками увеличился на 59%.

Как и в прошлом году, большинство бесконтактных платежей картами Яндекс.Денег (92%) — на суммы до 1000 рублей. На суммы от 5000 рублей по-прежнему приходится меньше 1% платежей. Чаще всего картами Яндекс.Денег пользователи бесконтактно рассчитываются в супермаркетах, кафе и общественном транспорте.

Самые большие чеки при бесконтактном расчете картами Яндекс.Денег составили 250 000 рублей. Покупки на эту сумму были оплачены в дилерском центре BMW в Казани, а также в автомобильных магазинах в Уфе и Аксае. Второе место по этому показателю занял Краснодар, в котором пользователь Яндекс.Денег заплатил бесконтактно 249 960 рублей за раз.

Средние бесконтактные платежи в городах-миллионниках, руб.

Москва — 545 Санкт-Петербург — 538 Ростов-на-Дону — 463 Красноярск — 454 Челябинск — 452 Новосибирск — 448 Екатеринбург — 436 Уфа — 428 Омск — 416 Волгоград — 414 Казань — 413 Пермь — 393 Самара — 389 Нижний Новгород — 350 Воронеж — 326

Отметим, в начале июня Яндекс.Деньги запустили кэшбэк-навигатор — специальное расширение для браузера, которое подсказывает, в каких онлайн-магазинах есть кэшбэк. Оно доступно для компьютерной версии двух браузеров: Google Chrome и Яндекс.Браузера.