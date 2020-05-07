Автор: Завьялов Александр Валерьевич, руководитель проектов, программист 1С в компании CODERUS

IT-бизнес кажется непоколебимым. Таким, знаете, китом, свободно плавающим в море. Ни шторм, ни ураган, ни хищник ему не страшен. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся вместе.

11 лет назад я вошел в IT-индустрию как стажер-программист одной из фирм-франчайзи 1С. Поработав там несколько лет, набравшись опыта, сертификатов и знаний, открыл свою фирму, где трудился сначала один, а потом сформировал команду. Все эти годы спрос на программистов превышал предложение. По сути, не нужно было задумываться, где искать клиентов, они сами находили нас. Сейчас тенденция сохраняется, однако пандемия оказала влияние на многие отрасли экономики, организации, которые обслуживает IT. Поэтому ситуация у каждой отдельно взятой компании может быть разной.

Бизнес уходит в онлайн, а значит требуется создание площадок для приема заказов: сайты, лендинги, телеграм-каналы, социальные сети, мобильные приложения. IT-компании, которые занимаются решением этих задач, сейчас на передовой.

Офисы многих компаний перекочевали домой. В связи с чем необходим апгрейд компьютеров, подключение удаленного доступа, установка и настройка программ, сервисов для сотрудников. IT-специалисты здесь незаменимы.

Онлайн-доставки расцвели буйным цветом. Наш клиент, допустим, за время карантина, вырос в два раза. Доставка продуктов, бытовых, детских товаров, масок и лекарств пользуется спросом. А значит предприятиям, которые занимаются этим делом, важна скорость обработки заказов, качество сборки, оперативность и системность курьерской доставки, аналитика. Все эти потребности закрывают IT-компании, такие как моя.

Те же фирмы, где нет повышенного спроса на товары и услуги, используют время для автоматизации бизнес-процессов, чтобы максимально хорошо подготовиться к периоду, когда кризис закончится, и нужно будет работать с удвоенной силой. Помогают им с проектами и настройками IT-компании.

У крупных IT-компаний дела могут обстоять по-другому, так как госзаказы частично приостановлены, некоторые производства тоже.

Самозанятые специалисты, которые работают с несколькими клиентами, пострадавшими от карантинных мер: туриститические фирмы, развлечения, общепит оффлайн — могут ощущать спад и ищут подработку активно.

Я провел опрос на Facebook в сообществе IT-предпринимателей, чтобы глубже разобраться в этом вопросе, вот такие данные удалось получить на 06.05.2020:



IT- компании зависят от компаний, которые они обслуживают. Соответственно положение дел каждой определяется спросом на их услуги, активностью рекламных действий, возможностью и желанием подстроиться под ситуацию.

В период пандемии и после нее IT-бизнес будет по-разному ощущать себя. Те, у кого появился спад, будут активно сражаться за новую аудиторию, конкуренция может усилиться, а отсюда и ценовой демпинг. Маленькие компании могут объединяться между собой, чтобы делить проекты, обмениваться специалистами.

Период восстановления займет время, не для всех он будет простым и комфортным, однако таковы последствия любого экономического кризиса.

