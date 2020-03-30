Российские ИТ-компании попросили правительство о помощи

Российские ИТ-компании просят Минкомсвязь включить индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии и кризиса. Об этом говорится в письме исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ) Николая Комлева, отправленном 27 марта главе министерства Максуту Шадаеву.

В письме отмечается, что в условиях кризиса ИТ-индустрия страдает одной из первых. Снижается покупательская способность клиентов, высококвалифицированные программисты уезжают из России, уменьшаются возможности «по цифровой трансформации экономики». Меры поддержки ИТ-компаниям нужны для сохранения уровня экономики в целом.

«Мы просим поддержки не потому, что мы самые бедные, а чтобы помочь всем остальным отраслям. Представителей сферы туризма по-человечески жалко, но в общем на экономику она не так сильно влияет. А ИТ во всех отраслях резко увеличивают производительность труда. К тому же системы управления, в том числе государственные, могут быть парализованы», — пояснил Комлев.

Эксперты рынка поддерживают это предложение, отмечая, что в ИТ-отрасли низкая маржинальность, поэтому «текущая ситуация в экономике в сочетании с пандемией коронавируса может привести к ряду банкротств».

Отметим, что 29 марта, президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших «в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Он предложил предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса из этого перечня отсрочку по кредитам и налогам (кроме НДС) на шесть месяцев и снизить ставку страховых взносов для компаний с размером оплаты труда выше МРОТ.

Ранее сообщалось, что компания Яндекс выделяет до 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса — участники программы могут получить до 15 тысяч рублей в виде бонусов на размещение рекламы. А компания Mail.ru Group предоставит различные ресурсы на сумму 1 млрд рублей, которые также пойдут на помощь компаниям и предпринимателям.

