Образовательный портал GeekBrains совместно с ResearchMe провел опрос и выяснил, как IT-специалисты относятся к романам в вузе и на работе, и где предпочитают знакомиться.

Университетские романы айтишников редко приводят к свадьбе

Во время учебы в вузе почти две трети (65%) будущих IT-специалистов состояли в романтических отношениях. 28% встречались с учащимися младших курсов, 27% – старших. А 7% признались в любовной связи с преподавателем или аспирантом. При этом романтические чувства к педагогу испытывал каждый четвертый (23%).

До брака дошли 18% пар, 12% же продолжают встречаться, 5% в настоящий момент планируют свадьбу. Интересно, что в принципе большее количество браков заключалось респондентами в студенчестве, но многие пары уже пережили развод (3%) или планируют его (2%). Большинство же бывших партнеров сегодня либо общаются как друзья (30%), либо не общаются вовсе (35%).

IT-специалисты не против служебных романов и готовы поменять работу ради знакомства со второй половинкой

Каждый пятый сотрудник сферы IT (19%) категоричен в отношении служебных романов, считая, что смешивать работу и личную жизнь нельзя. Но большинство – 56% – не видят ничего страшного в отношениях между коллегами, а каждый третий (32%) признался, что состоял или состоит в такой связи.

39% убеждены: то, что партнеры работают в одной профессиональной сфере, никак не влияет на отношения. Мужчины придерживаются такой точки зрения чаще, чем женщины (44% против 32%). 37% респондентов считают, что представителям одной профессии в отношениях проще, и женщины высказывают это мнение активнее, чем мужчины (42% против 33%). Каждый четвертый IT-специалист (24%) думает, что принадлежность к одной профессии, напротив, мешает строить отношения.



Каждый третий участник опроса (32%) отметил, что готов поменять работу, чтобы встретить свою вторую половинку. А 28% даже всерьез рассматривали такую возможность.

Большинство опрошенных айтишников не одиноки

Большая часть участников опроса (41%) состоят в браке или живут вместе, 34% еще не узаконили свои отношения, но встречаются. 19% респондентов одиноки и еще 5% в разводе или вдовцы.

Мужчины-айтишники без пары чаще чувствуют себя одинокими, чем женщины

Каждый второй одинокий IT-специалист знакомится в социальных сетях, каждый третий – на работе или в компаниях по интересам (по 33%), каждый четвертый использует для этого dating-сайты и приложения.



Большинство (58%) завязывают новые знакомства довольно часто: последний раз они встречали потенциальную вторую половинку меньше трех месяцев назад. Однако почти треть респондентов (28%) уже более полугода ни с кем не знакомились.

Каждый третий IT-специалист, не состоящий в отношениях (33%), признался, что чувствует себя одиноко. Это ощущение более свойственно мужчинам (35% против 29% женщин). Женщины же чаще говорят, что не чувствуют одиночества (40% против 19% мужчин).



Чаще всего IT-специалисты завязывают удачные знакомства через друзей

Больше половины IT-специалистов, состоящих в отношениях (51%), познакомились со своей второй половинкой от года до пяти лет назад. При этом 63% пар работают в разных профессиональных областях.

Интересно, что в топ-3 способов знакомств попали те же методы, которые чаще всего используют одиночки: 20% пар познакомили друзья, 16% нашли друг друга в социальных сетях, а 11% – на работе. А вот dating-ресурсы принесли счастье только 9%.





