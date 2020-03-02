Российские IT-разработчики выступили за сохранение в отрасли «антимонопольного» иммунитета

Отечественные IT-компании обратились в Минкомсвязь с просьбой отказать в поддержке законопроекта Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о регулировании результатов интеллектуальной деятельности.

Дело в том, что разработчики программного обеспечения обладают иммунитетом на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности. Таким образом, интернет-компании могут доминировать на рынке, участвовать в антиконкурентных соглашениях и устанавливать произвольную цену на свои продукты. Ведомство же предлагает отменить эти привилегии, ссылаясь на международные законы, где такие меры были приняты ранее.

Письмо с критикой этого предложения в адрес главы Минкомсвязи отправили около 300 российских IT-компаний. Среди них — Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и «Руссофт». IT-бизнесмены уверены: такое решение ФАС может развалить отрасль в России.

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»:

«Вместо создания условий для качественного роста, ФАС пытается ограничить разработчиков и фактически вводит запрет на их деятельность. Очевидно, что эти меры развалят отрасль целиком».

Он также отметил, что новым законопроектом разработчиков ПО необоснованно отделяют от общего бизнеса и предлагают применять к ним существенно более жесткие меры, нежели к другим игрокам российского рынка.

Также сегодня стало известно, что внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.

