Каким было январское обновление алгоритма Google – данные Moz

Сотрудник Moz Питер Мейерс опубликовал в блоге компании анализ январского обновления основного алгоритма Google (January 2020 Core Update).

По данным MozCast, самые крупные колебания в выдаче Google наблюдались с 13 по 15 января.

На сегодняшний день колебания вернулись к своим обычным значениям. Это позволяет говорить о том, что запуск уже завершён.

Каким был этот апдейт по сравнению с предыдущими

Как видно на скриншоте ниже, последнее обновление по силе своего воздействия на выдачу находилось примерно на том же уровне, что и предыдущие три. При этом апдейт, запущенный в августе 2018 года (в отрасли его назвали Medic Update), был более крупным.

Какие вертикали были затронуты больше всего

MozCast отслеживает 20 категорий соответственно категориям в Google Ads. На скриншоте ниже – данные за 14-16 января для 7 категорий, по которым «температура» превышала 100°F на 14 января.

Данные показывают, что в этом обновлении категория «Здоровье» была затронута больше всего – как и в предыдущих апдейтах этого типа.

При этом в Moz заметили, что те сайты, которые уже попадали под обновление основного алгоритма, с большей вероятностью будут затронуты последующими апдейтами.

Победители и проигравшие

Топ-25 «победителей» по росту доли в SERP:

Топ-25 «проигравших»:

Рекомендации

Что делать тем сайтам, позиции которых ухудшились после Core Update? Согласно Google, обновления основного алгоритма – это не санкции, они направлены на улучшение релевантности результатов поиска, поэтому никаких действий предпринимать не нужно.

Питер Мейерс в свою очередь рекомендует следующее:

Проверьте, соответствует ли ваш контент потребностям ваших пользователей – является ли он точным, актуальным и указывает ли на экспертизу в данной теме.

По тем сайтам, которые уже попадали под Core Updates ранее, более вероятны подвижки при последующих обновлениях. Поэтому нужно внимательно следить за ситуацией. Google постоянно корректирует свои оценки и есть шанс, что после следующего апдейта позиции ресурса улучшаться.

Посмотрите на те сайты, которые демонстрируют хорошие результаты, и попытайтесь понять, как они обслуживают свою основную аудиторию. Что их отличает от других ресурсов в этой тематике.

Напомним, что Google объявил о запуске очередного обновления основного алгоритма 13 января. По состоянию на 16 января развёртывание апдейта было по большей части завершено.

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