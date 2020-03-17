IT-гиганты объединили свои усилия для борьбы с дезинформацией о коронавирусе

Крупнейшие технологические платформы в США заявили, что объединили свои усилия для борьбы с дезинформацией о COVID-19. В группу вошли Google, Facebook, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube. Все семь компаний опубликовали совместное заявление в понедельник, 16 марта.

«Мы тесно сотрудничаем в усилиях по реагированию на COVID19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместно боремся с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, распространяем авторитетный контент на наших платформах и делимся критически важными обновлениями в координации с органами здравоохранения по всему миру. Приглашаем другие компании присоединиться к нам, поскольку мы работаем над тем, чтобы наши сообщества были здоровыми и защищёнными».

The technology industry is working closely together in coordination with government healthcare agencies around the world on COVID-19 response efforts. Read our full statement. pic.twitter.com/Xn0fhyJLXm — Google Public Policy (@googlepubpolicy) March 17, 2020

A joint industry statement on COVID-19 from Microsoft, Facebook, Google, LinkedIn, Reddit, Twitter and YouTube: pic.twitter.com/uKEXvjMuBi — Microsoft (@Microsoft) March 17, 2020

Что именно включает в себя совместная работа, пока непонятно.

Дезинформация, связанная с коронавирусом, начала появляться в интернете с момента начала вспышки в конце декабря. Технологические компании активно борются с мошенничеством и фейковым контентом, однако проблема оказалась беспрецедентной по своему масштабу и сложности.

Согласно The Washington Post, на прошлой неделе представители Кремниевой долины встретились с администрацией президента США, чтобы обсудить те меры, которые могут быть приняты для борьбы с дезинформацией. На встрече присутствовали представители Facebook, IBM, Microsoft, Twitter и Сisco. При этом не все из этих компаний опубликовали совместное заявление о сотрудничестве в понедельник.

Twitter в комментарии The Verge также заявил, что начнёт предоставлять кредиты на рекламу негосударственным организациям из сферы здравоохранения, и предупредил, что в связи с усилением модерации в некоторых случаях могут возникать «ошибки».