Google опубликовал руководство по созданию структурированных данных с помощью JavaScript

Анна Бондарь -
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На сайте Google Developers появилось новое руководство, посвящённое созданию структурированных данных с помощью JavaScript. Об этом сообщил сотрудник поиска Мартин Сплитт в Twitter.

В целом в руководстве описывается три способа для динамического добавления структурированных данных на сайт с помощью JS:

  • Google Менеджер тегов (Google Tag Manager, GTM);
  • Пользовательский JavaScript;
  • Рендеринг на стороне сервера.

Google Tag Manager

Использование этого способа включает шесть шагов:

  • Настройте и установите Google Tag Manager на сайте.
  • Добавьте пользовательский тег HTML в контейнер.
  • Вставьте нужный блок структурированных данных в содержимое тега.
  • Установите контейнер.
  • Чтобы добавить тег на сайт, опубликуйте контейнер в интерфейсе GTM.
  • Проверьте реализацию.

Пользовательский JavaScript

Использование этого способа включает три шага:

  • Найдите интересующий вас тип структурированных данных.
  • Измените HTML-код своего сайта, включив в него фрагмент JavaScript, как в приведённом ниже примере (обратитесь к документации CMS/хостинг-провайдера или к разработчикам).
fetch('https://api.example.com/recipes/123')

.then(response => response.text())

.then(structuredDataText => {

  const script = document.createElement('script');

  script.setAttribute('type', 'application/ld+json');

  script.textContent = structuredDataText;

  document.head.appendChild(script);

});
  • Проверьте реализацию с помощью инструмента проверки структурированных данных (Rich Result Test).

Рендеринг на стороне сервера

При использовании рендеринга на стороне сервера можно добавить желаемые структурированные данные в визуализированный вывод. Чтобы узнать, как сгенерировать разметку JSON-LD для нужного типа структурированных данных, обратитесь к документации вашей платформы.

Со всеми рекомендациями можно ознакомиться по ссылке. Новое руководство пока доступно только на английском языке.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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