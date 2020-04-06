Google опубликовал руководство по созданию структурированных данных с помощью JavaScript

На сайте Google Developers появилось новое руководство, посвящённое созданию структурированных данных с помощью JavaScript. Об этом сообщил сотрудник поиска Мартин Сплитт в Twitter.
В целом в руководстве описывается три способа для динамического добавления структурированных данных на сайт с помощью JS:
- Google Менеджер тегов (Google Tag Manager, GTM);
- Пользовательский JavaScript;
- Рендеринг на стороне сервера.
Google Tag Manager
Использование этого способа включает шесть шагов:
- Настройте и установите Google Tag Manager на сайте.
- Добавьте пользовательский тег HTML в контейнер.
- Вставьте нужный блок структурированных данных в содержимое тега.
- Установите контейнер.
- Чтобы добавить тег на сайт, опубликуйте контейнер в интерфейсе GTM.
- Проверьте реализацию.
Пользовательский JavaScript
Использование этого способа включает три шага:
- Найдите интересующий вас тип структурированных данных.
- Измените HTML-код своего сайта, включив в него фрагмент JavaScript, как в приведённом ниже примере (обратитесь к документации CMS/хостинг-провайдера или к разработчикам).
fetch('https://api.example.com/recipes/123')
.then(response => response.text())
.then(structuredDataText => {
const script = document.createElement('script');
script.setAttribute('type', 'application/ld+json');
script.textContent = structuredDataText;
document.head.appendChild(script);
});
- Проверьте реализацию с помощью инструмента проверки структурированных данных (Rich Result Test).
Рендеринг на стороне сервера
При использовании рендеринга на стороне сервера можно добавить желаемые структурированные данные в визуализированный вывод. Чтобы узнать, как сгенерировать разметку JSON-LD для нужного типа структурированных данных, обратитесь к документации вашей платформы.
Со всеми рекомендациями можно ознакомиться по ссылке. Новое руководство пока доступно только на английском языке.
Прокомментировать