Google опубликовал руководство по созданию структурированных данных с помощью JavaScript

На сайте Google Developers появилось новое руководство, посвящённое созданию структурированных данных с помощью JavaScript. Об этом сообщил сотрудник поиска Мартин Сплитт в Twitter.

📖New documentation! 📖



Whoop whoop, our new guide on using JavaScript to generate structured data are out: https://t.co/q9442HXCvn



Let us know what you think ☀️ pic.twitter.com/x58T8YLv0a — Martin Splitt at 🏡🇨🇭 (@g33konaut) April 3, 2020

В целом в руководстве описывается три способа для динамического добавления структурированных данных на сайт с помощью JS:

Google Менеджер тегов (Google Tag Manager, GTM);

Пользовательский JavaScript;

Рендеринг на стороне сервера.

Google Tag Manager

Использование этого способа включает шесть шагов:

Настройте и установите Google Tag Manager на сайте.

Добавьте пользовательский тег HTML в контейнер.

Вставьте нужный блок структурированных данных в содержимое тега.

Установите контейнер.

Чтобы добавить тег на сайт, опубликуйте контейнер в интерфейсе GTM.

Проверьте реализацию.

Пользовательский JavaScript

Использование этого способа включает три шага:

Найдите интересующий вас тип структурированных данных.

Измените HTML-код своего сайта, включив в него фрагмент JavaScript, как в приведённом ниже примере (обратитесь к документации CMS/хостинг-провайдера или к разработчикам).

fetch('https://api.example.com/recipes/123')

.then(response => response.text())

.then(structuredDataText => {

const script = document.createElement('script');

script.setAttribute('type', 'application/ld+json');

script.textContent = structuredDataText;

document.head.appendChild(script);

});

Проверьте реализацию с помощью инструмента проверки структурированных данных (Rich Result Test).

Рендеринг на стороне сервера

При использовании рендеринга на стороне сервера можно добавить желаемые структурированные данные в визуализированный вывод. Чтобы узнать, как сгенерировать разметку JSON-LD для нужного типа структурированных данных, обратитесь к документации вашей платформы.

Со всеми рекомендациями можно ознакомиться по ссылке. Новое руководство пока доступно только на английском языке.