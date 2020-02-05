Как закрытие Jumpshot повлияло на работу SEO-инструментов

Издание Search Engine Land выяснило, как закрытие Jumpshot, поставщика clickstream-данных для ряда SEO-инструментов, повлияло на их работу.

Так, компания в области веб-аналитики Hitwise предупредила своих клиентов о том, что обновление метрик было временно приостановлено.

«Мы хотели бы проинформировать всех наших клиентов о том, что текущие ежедневные, еженедельные и ежемесячные обновления метрик Hitwise приостановлены. Мы уведомим, когда работа сервиса будет возобновлена. Наши основные партнёры по clickstream-данных по состоянию на 28 января 2020 года больше не могут предоставлять нам эти данные», — говорится в заявлении компании.

На вопрос о том, был ли Jumpshot основным поставщиком clickstream-данных для Hitwise, в компании пока не ответили.

Компания SEMRush заявила в Twitter, что работает с несколькими поставщиками данных, поэтому на работу её инструментов закрытие Jumpshot не повлияло.

Many SEO tools use clickstream data to power keyword research & refine search volumes. We invested in relationships with multiple data vendors & many work exclusively with us. So SEMrush tools won’t be impacted by this. Tools that worked only w/ Jumpshot might have issues though — Olga Andrienko (@Olgandrienko) January 30, 2020

Представитель Moz в комментарии Search Engine Land заявил, что компания также использует несколько источников данных. Одним из них является Jumpshot, но не единственным. Поэтому те показатели, на которые полагается большинство SEO-специалистов, останутся по-прежнему надёжными.

В Ahrefs и SpyFu пока не ответили на запросы о комментарии.

Напомним, что Avast решил закрыть Jumpshot после скандала, связанного с продажей данных пользователей.

Сооснователь Moz Рэнд Фишкин выступил в защиту сервиса. По его мнению, у компании отличная методология и вполне прозрачный процесс получения согласия на использование данных.