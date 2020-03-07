Как Google помогает в борьбе с коронавирусом

В условиях распространения COVID-19, Google создал группу быстрого реагирования на инциденты, которая 24 часа в сутки поддерживает связь со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Как сообщил CEO Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai), руководство компании регулярно проводит совещания, выявляя новые возможности помочь пользователям, партнерам, клиентам и сообществам.

В ответ на участившиеся запросы к поиску Google, связанные с информацией о вакцинах, распространении и советах по профилактике коронавируса (например, количество поисковых запросов о «профилактике коронавируса» за последнюю неделю в США выросло более чем на 1700%), SOS-оповещение в поиске (SOS Search Alert) информирует людей о последних новостях, а также предлагает советы по безопасности и ссылки на авторизованную информацию ВОЗ.

Для людей, которые специально ищут информацию о симптомах, профилактике или лечении коронавируса, в поиске демонстрируется панель знаний с проверенной информацией о COVID-19:

При поиске на YouTube также отдается предпочтение официальной информации от медицинских организаций и проверенных СМИ. Карты Google продолжают показывать полезную и надежную локальную информацию.

Google также обозначила свою позицию в борьбе с фейковыми новостями на тему эпидемии. Компания начала удалять программы, которые «извлекают выгоду из стихийного бедствия», включая игры и мошеннические приложения. Модераторы Google Play подготовили раздел «Коронавирус: Будьте в курсе», в котором собрали проверенные приложения. В их число вошли бесплатные сервисы Центра по контролю и профилактике заболеваний США, Красного Креста и приложение Twitter.

Так как многие преподаватели и студенты по всему миру в условиях распространения коронавируса, лишены возможности продолжать очное обучение, начиная с этой недели, Google реализует бесплатный доступ к расширенным возможностям видеоконференций Hangouts Meet для всех клиентов G Suite и G Suite for Education по всему миру до 1 июля 2020 года.

Сундар Пичаи также сообщил, что Google предоставил ВОЗ и другим медицинским организациям кредит в размере $25 млн и готов его при необходимости расширить в течение года. Кроме того, Google.org и гуглеры перечислили более $1 млн в фонд организаций, занимающихся закупкой медикаментов, предоставлением продовольствия и жилья, а также строительством временных больниц и оказанием помощи пострадавшим в долгосрочном восстановлении.

Напомним, Google запустил SOS-оповещения в результатах поиска по запросам, связанным с коронавирусом, 31 января.

