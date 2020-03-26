Бесплатный онлайн-марафон «Как перестать паниковать и начать что-то делать»

Оксана Мамчуева -
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С 30 марта по 3 апреля SEO платформа SE Ranking проводит бесплатный онлайн маркетинг-марафон «Как перестать паниковать и начать что-то делать». Компания таким образом хочет поддержать предпринимателей, маркетологов и компании, которые сейчас в растерянности.

Правда в том, что карантин закончится нескоро, и это кризисное время важно использовать с максимальной пользой для себя и бизнеса. 

Это марафон, который можно пробежать только четко рассчитав силы и только вместе. 

Чтобы поддержать предпринимателей, маркетологов и компании, которые сейчас в растерянности, SE Ranking запускает свой марафон по антикризисному маркетингу.

5 экспертов расскажут, как адаптироваться к новой реальности и удержать свой бизнес на плаву с помощью главных инструментов digital-маркетинга: 

  • SEO
  • SMM
  • PPC
  • Email-маркетинга
  • Стратегии выживания бизнеса в кризис

Среди спикеров: Дмитрий Шахов, основатель remarka.info; Дмитрий Кудренко, основатель eSputnik; Александр Ожгибесов, SEO-специалист в Ozhgibesov.net; Дмитрий Тонких, CEO в chiliad; а также Герман Севальнев, Digital Manager в UFuture.

Вебинары будут проходить каждый день с 30 марта по 3 апреля. Чтобы присоединиться, нужно только зарегистрироваться – участие бесплатно. 

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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