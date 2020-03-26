Бесплатный онлайн-марафон «Как перестать паниковать и начать что-то делать»

С 30 марта по 3 апреля SEO платформа SE Ranking проводит бесплатный онлайн маркетинг-марафон «Как перестать паниковать и начать что-то делать». Компания таким образом хочет поддержать предпринимателей, маркетологов и компании, которые сейчас в растерянности.

Правда в том, что карантин закончится нескоро, и это кризисное время важно использовать с максимальной пользой для себя и бизнеса.

Это марафон, который можно пробежать только четко рассчитав силы и только вместе.

Чтобы поддержать предпринимателей, маркетологов и компании, которые сейчас в растерянности, SE Ranking запускает свой марафон по антикризисному маркетингу.

5 экспертов расскажут, как адаптироваться к новой реальности и удержать свой бизнес на плаву с помощью главных инструментов digital-маркетинга:

SEO

SMM

PPC

Email-маркетинга

Стратегии выживания бизнеса в кризис

Среди спикеров: Дмитрий Шахов, основатель remarka.info; Дмитрий Кудренко, основатель eSputnik; Александр Ожгибесов, SEO-специалист в Ozhgibesov.net; Дмитрий Тонких, CEO в chiliad; а также Герман Севальнев, Digital Manager в UFuture.

Вебинары будут проходить каждый день с 30 марта по 3 апреля. Чтобы присоединиться, нужно только зарегистрироваться – участие бесплатно.

