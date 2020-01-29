Mail.ru открыла предзаказ на «умную» колонку с Марусей

Колонка доступна в двух цветах — черном и белом. Она будет стоить 6990 рублей

Mail.ru Group открыла предзаказ на «умную» колонку Капсула с поддержкой голосового помощника Маруся. Устройство поступит в продажу в первом квартале 2020 года.

В компании сообщили, что Капсула — первая колонка на российском рынке с функцией онлайн-звонков. Она доступна для пользователей соцсети ВКонтакте — они смогут звонить всем, кто есть в их списке друзей.

Через Капсулу также можно слушать музыку ВКонтакте. При покупке колонки Mail.ru Group подарит три месяца подписки на музыку в соцсети.В колонку встроена система музыкальных рекомендаций, которая подбирает треки с учетом интересов слушателя.

Акустическая система Капсулы состоит из трех динамиков и усилителя звука. Мощность колонки составляет 30 ватт. В вечернее время можно включить специальный режим, при котором низкие частоты звучат тише.

Кроме того, Капсула — первая умная колонка, которая поддерживает RFID-карты. Они запускают игры и навыки без голоса — в одно касание. Справится даже маленький ребенок.

Оформить предзаказ можно здесь.

Напомним, о том, что Mail.ru Group, вслед за Яндексом, готовится представить умную колонку под управлением голосового помощника Маруси, стало известно в ноябре 2019 года.

