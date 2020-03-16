Яндекс запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания Яндекс создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.

На карте отображаются актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти от COVID-19.

Как указано на сайте, при составлении карты Яндекс использует актуальные данные Роспотребнадзора и Университета Джонса Хопкинса (JHU) в США.

Отметим также, что Яндекс в конце прошлой недели сообщил о переводе части сотрудников на работу из дома. Сегодня такое же решение приняла компания Mail.ru Group.

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