Google тестирует показ Key Moments в нескольких видео в результатах поиска

Google начал тестировать показ основных моментов (Key Moments) сразу в нескольких видео в результатах поиска. Новый эксперимент компании заметил SEO-консультант из Австралии Броди Кларк (Brodie Clark).
Раньше эта функция отображалась только в тех видео, которые ранжировались на позиции #1 в мобильной выдаче. Теперь она может срабатывать в разных частях страницы, но уже с возможностью развернуть/скрыть результаты.
Когда срабатывает эта функция, под видео появляется блок «In this video», где перечисляются основные части видео с временной меткой и возможностью сразу перейти в нужный сегмент.
Напомним, что Google официально представил новую функцию Key Moments, которая выделяет основные моменты в видео, в сентябре.
Эта функция работает на основе специальной разметки.
На данный момент функция Key Moments поддерживается только для видео на YouTube.
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