Google тестирует показ Key Moments в нескольких видео в результатах поиска

Анна Бондарь -
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Google начал тестировать показ основных моментов (Key Moments) сразу в нескольких видео в результатах поиска. Новый эксперимент компании заметил SEO-консультант из Австралии Броди Кларк (Brodie Clark).

Раньше эта функция отображалась только в тех видео, которые ранжировались на позиции #1 в мобильной выдаче. Теперь она может срабатывать в разных частях страницы, но уже с возможностью развернуть/скрыть результаты.

Когда срабатывает эта функция, под видео появляется блок «In this video», где перечисляются основные части видео с временной меткой и возможностью сразу перейти в нужный сегмент.

Напомним, что Google официально представил новую функцию Key Moments, которая выделяет основные моменты в видео, в сентябре.

Эта функция работает на основе специальной разметки.

На данный момент функция Key Moments поддерживается только для видео на YouTube.

ИСТОЧНИКSearch Engine Land
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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