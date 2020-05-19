На КиноПоиске появился безопасный детский режим

Яндекс добавил на КиноПоиск безопасный детский режим. Теперь любой подписчик онлайн-кинотеатра сможет создать один или несколько детских профилей.

На основе возрастных ограничений и персональных рекомендаций в детском режиме формируется отдельная витрина с мультфильмами, фильмами и сериалами, подходящими интересам ребенка.

В подписке КиноПоиск HD тысячи детских фильмов и мультсериалов. В их числе: популярные зарубежные сериалы — «Леди Баг и Супер-Кот», «Свинка Пеппа», «Гравити Фоллз», коллекции мультфильмов Disney и Pixar, киносаги — «Гарри Поттер», «Звездные войны», а также российские хиты — «Фиксики против кработов», «Малышарики», «Барбоскины», «Маша и Медведь» и многие другие.

В день запуска детского режима, на КиноПоиск HD эксклюзивно стали доступны четыре серии нового сезона классических «Смешариков» в 2D. В мае и июне выйдут еще восемь эпизодов, а осенью «Смешарики» вернутся с продолжением сезона.

Если ребенок решит посмотреть разом все новые серии «Смешариков» и заодно прошлые сезоны, родители смогут мягко ограничить просмотр. Взрослому достаточно нажать кнопку в своем мобильном приложении, после чего Крош из «Смешариков» или другой любимый персонаж завершат сеанс.

Отметим, что в начале апреля КиноПоиск запустил «Марафон сценаристов», участники которого смогут присоединиться к команде сценаристов, сотрудничающих с порталом, и создавать проекты для онлайн-кинотеатра.