Эксперты рекламного агрегатора Aori провели исследование рынка контекстной рекламы за 2019 год. Они отследили, как меняется цена клика в Яндексе и Google в зависимости от месяца, региона и тематики, и рассчитали средний CTR разных отраслей бизнеса.

Исследование основано на данных рекламных кампаний малого и среднего бизнеса, размещенных в системе. Результаты включают среднюю цену клика в Яндекс и Google по месяцам, регионам и отраслям, а также средний CTR разных тематик продвижения.

За год контекстная реклама подорожала. По сравнению с 2018 годом, среднегодовая цена клика в Яндекс.Директе выросла на 25% до 26,0₽, в Google Ads – на 30% до 18,2₽. Статус самой дорогой тематики перешел от «Доставки продуктов» к «Интернет-софту», с самой дешевой – от «Интерьера» к «Одежде».

Динамика цены клика в течение года

Самым дорогим для рекламы в Яндексе месяцем стал июнь с ценой клика в 30,3₽. Самым дешевым – август с 23,9₽. В Google Ads пик показателя составил 24,3₽ в ноябре, минимум – 14,0₽ в январе.

Цена клика по регионам

Дороже всего переход по объявлению стоит на Северном Кавказе: 67,4₽ в Директе, 9,7₽ в Google Ads. Самые дешевые клики – у бизнесов Поволжья: 22,6₽ в Директе, 16,4₽ в Google Ads.



Цена клика по отраслям

Наименьший средний CPC отмечен в тематике «Одежда» (20,8₽ в Яндекс, 19,5₽ в Google). Наибольший – в «Интернет-софте» (100,6₽ в Яндекс, 72,6₽ в Google). Дешевле всего рекламодателям Google Ads обходится тематика «Страхование» (8,4₽ за клик).



Средний CTR по отраслям

Пользователи Яндекса чаще всего переходят по рекламе бытовой техники (CTR = 5,8%). В Google наибольшая кликабельность у услуг страхования (CTR = 10,3%). Самый низкий CTR зарегистрирован в тематике «Интернет-софт» – 1,1% в Яндекс, 2,1% в Google.



Эксперты отмечают продолжение общего роста цены клика и сокращения CTR. Это обусловлено каннибализацией платного трафика органическим, за счет частого появления в выдаче внутренних сервисов поисковиков (Карты, Коллекции и т.п.)

По мнению исследователей, в 2020 году этот тренд продолжит набирать обороты. Не переплачивать за клики поможет регулярное обновление ключевых слов, а также оптимизация бюджета и ставок с помощью автоматизированных инструментов.

Исследование проведено в рамках составления ежегодного Индекса Контекстной Рекламы Aori (ИКРA). Полные результаты представлены в блоге системы.

