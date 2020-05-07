Коллаборатор проведет вебинар «Составление метатегов для интернет-магазинов и агрегаторов»

13 мая в Коллабораторе пройдет бесплатный вебинар с Александром Денисовым (Kite) «Составление метатегов для интернет-магазинов и агрегаторов».

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На вебинаре будут освещены:

Принципы написания тайтлов и дескрипшинов: от TF/IDF и БМ25 до маркетинговых фишек;

Исследование отличия метатегов в сниппете в Яндексе и Гугл;

Шаблонизация и генерёж;

Как повысить CTR.

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