Коллаборатор проведет вебинар «Составление метатегов для интернет-магазинов и агрегаторов»

13 мая в Коллабораторе пройдет бесплатный вебинар с Александром Денисовым (Kite) «Составление метатегов для интернет-магазинов и агрегаторов».
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На вебинаре будут освещены:
- Принципы написания тайтлов и дескрипшинов: от TF/IDF и БМ25 до маркетинговых фишек;
- Исследование отличия метатегов в сниппете в Яндексе и Гугл;
- Шаблонизация и генерёж;
- Как повысить CTR.
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