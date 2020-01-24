Конференция Google I/O 2020 пройдёт 12-14 мая

Google назвал дату проведения 13-й ежегодной конференции для разработчиков I/O 2020.
В этом году мероприятие пройдёт с 12 по 14 мая. Место проведения останется тем же — наружный кинотеатр «Шорлайн» в Маунтин-Вью.
Компания сделала официальное заявление после того, как была завершена ежегодная игра-квест по определению даты.
В этом году пользователи занимались восстановлением спутниковой сети. Когда им удалось выполнить эту задачу, в созвездии спутников проявилась дата.
Девушки могут выиграть билет на конференцию, приняв участие в Code Jam to I/O for Women. Топ-150 участников получат билет и компенсацию расходов на поездку. Более подробная информация доступна по ссылке.
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