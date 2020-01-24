Конференция Google I/O 2020 пройдёт 12-14 мая

Google назвал дату проведения 13-й ежегодной конференции для разработчиков I/O 2020.

В этом году мероприятие пройдёт с 12 по 14 мая. Место проведения останется тем же — наружный кинотеатр «Шорлайн» в Маунтин-Вью.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020

Компания сделала официальное заявление после того, как была завершена ежегодная игра-квест по определению даты.

В этом году пользователи занимались восстановлением спутниковой сети. Когда им удалось выполнить эту задачу, в созвездии спутников проявилась дата.

Девушки могут выиграть билет на конференцию, приняв участие в Code Jam to I/O for Women. Топ-150 участников получат билет и компенсацию расходов на поездку. Более подробная информация доступна по ссылке.

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