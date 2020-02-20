21 мая в Киеве пройдет 6-я конференция по добыванию и монетизации трафика Sempro 2020. Конференция меняется каждый год, к примеру, в 2019 году в программу был добавлен мощный поток для арбитражников.

Этот год не исключение — одна из лучших партнерок по нутре Everad присоединилась к числу организаторов вместе с Trionika и вырос масштаб. Ребята ожидают 1200 человек.

Мы решили поговорить с главой оргкомитета Sempro Федором Фоминым о том, что еще будет на Sempro 2020 и как конференция изменила его жизнь.

Федор, спасибо, что согласился поговорить. Давай начнем с провокационных вопросов. Как и почему когда-то сеошная конференция Sempro начала говорить об арбитраже?

Это большая честь для меня рассказать о Sempro. Действительно, у Sempro раньше был мощный бренд в мире SEO на бурж. На пике конференции собиралось 400-500 людей. Это матерые ребята, которые всегда работали в разных высококонкурентных нишах на Tier-1 рынке и не только.

Съезжались люди со всего СНГ, на афтепати приезжали Hardkiss и Nikita. Кроме конференции мы делали и делаем около 6 митапов в год на 70-100 человек.

Но конференции нужна была свежая кровь, чтобы расти дальше. Потому когда CEO Trionika подал идею добавить арбитраж, мы поддержали. Увидели в этом точку роста.

Во-первых, сеошники получают дополнительные возможности. Они не такие тусовщики, как арбитражники и на CPA-конфы, конечно же, не ходят. А тут раскрываются темы и по SEO, и по арбитражу, и при этом от бренда к которому за 6 лет уже есть доверие — Sempro. И сеошники узнают как можно еще больше, а главное быстрее зарабатывать. Потому что в SEO нет таких денег и скоростей.

Я могу сказать, что лично знаю ребят, которые после прошлой Sempro применили свои крутые технические скилы и во всю льют трафик на партнерки. Так что у нас получилось 🙂

Во-вторых, это интересно рекламодателям. Многие партнерки работают с нишами, где рулит органика, а в оффлайне с этой аудиторией пообщаться негде. Из чисто SEO-конф осталась одна в Казани, но она уже не так масштабно проводится и далеко ехать. Ну и пару небольших ламповых сообществ. А мы даем им доступ ко всем вебам, и SEO и арбитраж.



В-третьих — это развитие для рынка. У нас есть все: контент, нетворкинг, все виды платного трафика, вебы, рекламодатели, эксперты, топ-спикеры, профильные медиа. Идеальные условия для зарождения новых проектов и коллабораций. И для того, чтобы наши зарабатывали еще больше и делали проекты еще круче.

За счет того, что стало больше участников, больше движения и жизни, Sempro стала намного ярче. Мы только за 2019 год на 40% увеличились: было 900 людей, впервые сделали выставку на 20 стендов, помимо хедлайнера сделали шоу-программу и интерактив на афтепати. Одна площадь конфы была два квадратных километра.

Судя по тому, что за нами повторяют теперь CPA-конфы по всему СНГ — направление и подход мы взяли правильные. Важно сказать, при этом мы не хотим стать «очередной арбитражной конфой с SEO-потоком» — наша фишка именно в синергии SEO и арбитража.

Мы очень уважаем экспертизу нашей SEO-аудитории, считаем что по техническим вопросам наши сеошники намного сильнее арбитражников. Мы — точка сборки для SEO и арбитража, и планируем сохранять этот статус из года в год.

Скажи, а как тебе удалось собрать мощный контент по арбитражу, делая такую конференцию впервые?

Любой проект начинается с диалога с экспертами и умения их слушать. А дальше и профессионально внедрять их идеи. В Sempro их достаточно: сама Trionika системная и давно на рынке, и всегда есть с кем поговорить. А теперь еще и Everad.

Тут, наверное, сработали две вещи. Во-первых, мы пригласили к сотрудничеству над конференцией Everad. Большая и известная партнерка, тем более по нутре, может сказать все: реальную ситуацию на рынке, кейсы, темы, проблемы, дать лучших людей и пригласить своих друзей и партнеров. В этом году Everad входит в оргкомитет конференции, значит будет еще круче.

Во-вторых, мы придумали фишку, которую сейчас за нами повторяют все конфы в теме. Рядом со спикерами, которые собирают стадионы, типа Владимира Сахарова и Рафаэля Габитова, мы позвали абсолютных ноунеймов. Но не простых — а, непубличных вебов, лидеров по затрачиваемым бюджетам и объему трафика больших партнерок.

В итоге они заняли первые места в опросах слушателей. Ну и уровень другой: уникальный контент, который нигде не звучал, и особый уровень подготовки, когда выходишь на сцену в первый раз, как на первое свидание.



Сергей Рой, например, у нас на сцену вышел в первый раз год назад. После нас выступил по всем CPA-ивентам. В этом году уже как топ-спикера его будем приглашать, наверное.

Как ты вообще пришел к SEO и арбитражу? Что делал до конференции, что делаешь сейчас? Как твой прошлый опыт помог тебе в подготовке к конференции?



Спасибо за этот вопрос. Во всех проектах, к которым я имею отношение, я занимаюсь операционкой и работой с людьми. Эти таланты у меня есть с детства и кажется, из-за них меня и пригласили в Sempro.

Прокачал эти скилы сначала на госслужбе, где руководил департаментом в одном из Министерств. Там в полях внедрял всякие штуки, которые улучшают жизнь людей.

Потом зп в $200 утомила, купил курс по инфобизнесу и сделал свой проект по теме, которую двигал в министерстве. Там был и тренером, и маркетологом, и биздевом. Через 2 года проект пришлось закрыть, это было мое боевое крещение.

Потом пришел в проект Sempro и тут же началось хардкорное SEO и арбитраж. До этого я максимум ставил задачи агентству в своем инфобизе. А тут мне пришлось вникнуть настолько, чтобы понимать кого приглашать. Но все получилось. Именно мой неарбитражный опыт позволил сделать самую большую Sempro в истории.

После первой моей Sempro я напрягался, что сам не лью. Прошел курс, хотел запускаться… Но понял, что заниматься трафиком и организовывать людей — это разные вещи. Вложив в одно, я неизбежно потеряю фокус во втором.

Но затею не бросил, мы в Trionika сформировали команду которая льет на PDL в нашей партнерке PDL-профит, которую я возглавляю. У нас есть сеошники и арбитражники, моя задача — находить новые возможности для роста и создавать условия для ребят.

На сейчас вышли в операционный 0 и заняли топ-4 место среди команд партнерки. Ниша почти белая, но мы уже тестируем новые регионы: Латинская Америка, например.

Это перевернуло мое видение конференции, и в этом году многие вещи мы сделаем еще лучше для вебов.

Что ты изменил в конференции, когда сам стал игроком рынка? Какие новинки ждут участников в этом году?

Мы всегда ставим себе планку выше, чем прошлый год, хоть это и сложно.

Теперь, когда у меня есть арбитражная команда, я еще глубже понимаю проблематику рынка. И с этим видением связаны изменения, а ребята из Everad и Trionika меня поддерживают.

По контенту в этом году взяли курс на специализацию. В прошлом году еще щупали тему арбитража, и узких тем не было — разве что товарка. Было обо всем.

В этом году запускаем 4 узких ниши, так как планируем привезти много участников из-за рубежа. Всем нужна конкретика. Нужно четко понимать, на какой контент ехать.

По нишам, фокусируемся берем ниши:

Нутра , потому что с нами Everad, и есть топ-люди в нише;

, потому что с нами Everad, и есть топ-люди в нише; PDL , потому что Trionika запустила партнерку PDL-профит и есть экспертиза в теме и потенциальные спикеры-вебы, сеошникам интересно, потому что ниша почти белая;

, потому что Trionika запустила партнерку PDL-профит и есть экспертиза в теме и потенциальные спикеры-вебы, сеошникам интересно, потому что ниша почти белая; Гэмблинг, потому что в Украине много топ-вебов и своих продуктов по теме, специфика рынка такая.

По третьей теме еще думаем. Вариантов много: беттинг, дейтинг, крипта, рефераты. Сейчас опрашиваем участников и ведем переговоры с партнерками.

Всех, кто читает интервью, приглашаем проголосовать за 4-ю нишу на Sempro по ссылке → http://bit.ly/nisha-vybor Выбирайте то, что будете сами лично двигать в 2020 году!

Будет 18 спикеров, топ-спикеры и новые лица, которые впервые на сцене выйдут на Sempro. Сейчас ведем переговоры о том, кто это будет.

Выставка будет еще больше, чем в прошлом году. Приглашаем партнерки и сервисы для арбитража и SEO, чтобы сделать топ-нетворкинг и площадку для общения со всеми представителями рынка.

Ждем больше участников. 1200 поставили себе цель в этом году, упорно идем к ней.

Митапы в формате конференции: препати, тематические митапы за день до конференции, афтепати, собственные ивенты спонсоров. Программу выложим в начале весны.

Ну и еще будут традиционные для Sempro вещи: панельные дискуссии, большая драйвовая афтепати с шоу-программой, розыгрыши призов типа автомобилей, айфонов, планшетов и airpods, куча лидеров мнений на локации. Их все читают только в телеграме, а тут можно развиртуализироваться.

Неудобный, но важный вопрос: а как вам каждый год удается собрать столько россиян? Есть же проблемы с въездом для жителей РФ?

Об этом разговоров больше, чем проблем. На Sempro 2019 доехали все, кто хотел. Даже один невъездной спикер, мы связались с таможней и сделали ему въезд.

На самом деле 2019 году была куча резонансных событий: выборы, христианский Томос (общемировое событие в Киеве), накаленная политическая обстановка. Из-за этого ужесточили въезд в Украину для всех, и в том числе россиян. И до зимней CPA-conf, Антиконфы реально не доехали ребята, и поднялся шум в чатиках, который до сих пор создает опасения. Но в реальности все не так.

Даже в прошлом году к маю, когда была Sempro уже все утихло и до нас все доехали.



В этом году все будет еще спокойнее. Атмосфера не такая напряженная и массовых движений не ожидается. Но есть один нюанс — те, кто на вопрос пограничника, о посещении Крыма с 2013 года отвечают «да» — в Украину не въезжают. Нужно учесть это, а в остальном все ок.

Ну и мы, конечно же, готовим и высылаем оригинал приглашения по образцу Министерства Внутренних Дел Украины всем участникам, кому это нужно и консультируем, как проходить границу. Пишите и звоните по контактам на сайте Sempro, если есть сомнения.

А Sempro в этом году дорогое удовольствие? Сколько стоит поехать из Москвы, например?

Сейчас идут ранние цены на сайте, потому если брать билет сейчас особенно выгодно. А так вообще по сравнению с Москвой в Киеве все очень доступно.

Билет на конференцию самый VIP — $200, дорога $120. Причем поезд тоже норм вариант: никаких регистраций, паспортного контроля, стресса с перелетами. Жилье начинается от $30, за $80 уже можно бронировать номер в 4* отеле.

Сам Киев сейчас в моде — второй Берлин, только дешевле. Куча ресторанов на любой вкус, вечеринок, урбанистических арт-объектов типа светящейся лестницы или муралов. Ну и в мае цветут каштаны, тепло и очень красиво.

Ехать нужно 20 мая, в среду — там мы готовым митапы и препати, на которых лучше быть. 21 мая, четверг, — сама конференция и афтепати до утра. А с пятницы начинается активная жизнь в городе: вечером перекроют Крещатик, куча вечеринок, баров под открытым небом на Подоле… В общем, можно насладиться Киевом до воскресения, если есть время.

В общем, нужно планировать поездку 🙂 Лучше сейчас, когда билет на конференцию еще не подорожал. Потом-то все равно захочется.

Заходите на сайт http://bit.ly/sempro-2020, регистрируйтесь — по всем вопросам пишите нам, мы обязательно поможем. Для нас важен каждый участник, не важно откуда он и какой класс билета купил.

