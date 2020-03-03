32-й Всемирный Конгресс по управлению проектами IPMA

22-24 сентября 2020 года 900 профессионалов по управлению проектами из более 70 стран мира соберутся на 3 дня на 32-ом Всемирном Конгрессе IPMA по управлению проектами в Санкт-Петербурге.
Тема: Управление проектами в эпоху цифровой трансформации.
Профессиональный нетворкинг, возможность встретиться с руководителями ассоциаций из 73 стран, авторами топовых книг по управлению проектами, например, основателем и первым президентом ассоциации управления проектами Японии (PMAJ), соавтором методологии Р2М Танака Хироши, бывшим президентом IPMA и председателем Совета, почетным председателем GPM (Немецкая ассоциация управления проектами), управляющим директором Tiba Managementberatung GmbH Райнхардом Вагнером.
Для кого будет полезно:
- Академическим исследователям интересно узнать, какие изменения происходят в сфере методологии управления проектами.
- Для практикующих руководителей проектов ценно получить ответы на вопросы о том, какие инструменты используются в современной практике управления проектами.
- Бизнес сообществу наиболее значимо рассмотреть управление проектами как способ достижения стратегических целей.
Обсудим: какая роль проектного управления в эпоху цифровизации, какие методы и инструменты будут актуальны, как меняться бизнесу, какими навыками и компетенциями должен владеть специалист в области управления проектами, чтобы оставаться востребованным. На Конгрессе рассмотрим лучшие кейсы и практики, показывать существующие решения, которыми уже можно пользоваться.
На 32-ом Всемирном конгрессе IPMA в Санкт-Петербурге будет организовано 5 мероприятия.
Выставка. В течение всех 3х дней проведения 32-го Всемирного конгресса IPMA будут представлены передовые продукты по управлению проектами: программное обеспечение, обучения, консалтинговые услуги и т.д. Это уникальная возможность для разработчиков приложений по управлению проектами, компаний, предоставляющих обучение и тренинги, рассказать о своем продукте целевой аудитории.
Всемирный Конгресс IPMA – это мероприятие, объединяющее различные форматы взаимодействия: круглые столы, воркшопы, мастер-классы, панельные дискуссии, деловые игры. Будет представлено около 100 докладов по 5-ти тематическим потокам:
Контекст и перспектива
Участникам будет предложено обсудить способы проектно–ориентированного управления в современной организации, что представляют собой современные проекты, программы и портфели, как они реализуются в определенных контекстах.
- Контекст проектов, программ и портфелей в цифровом мире – стратегии, продукты, процессы, стандарты, культура. Что меняется, что должно быть изменено.
- Цифровая трансформация предприятия, города, государства. Ключевые ценности и критические факторы успеха проектов и программ цифровой трансформации.
- Устойчивое развитие в эпоху цифровой трансформации. Вызовы и перспективы.
Практика
Поток будет посвящен историям успешной реализации проектов в самых разных областях, будут представлены новые подходы и практики, позволяющие находить эффективные ответы на новые вызовы.
- Цифровая экосистема проектного менеджмента. Цифровые платформы и решения для управления проектами.
- Цифровые технологии в проектном бизнесе. Управление проектами в строительстве, инжиниринге, промышленности.
- Инновации в проектном менеджменте. Перспективные цифровые технологии и их применение в проектах – искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, блокчейн и другие.
Люди
Участники обсудят, какими компетенциями должен обладать менеджер проекта цифровой эры, и как он может их развивать
- Проектная команда в эпоху цифровизации и глобализации. Распределенное лидерство, совместное создание ценности, виртуальные команды и коммуникации, учет национальных и культурных особенностей.
- Новые люди для новой экономики. Ключевые компетенции, обучение, мотивация, карьера руководителя проектов – миллениалы и поколение Z.
- Руководитель проектов в цифровом мире. Социальные отношения и сетевое взаимодействие, использование социальных медиа, информационная безопасность.
Методология и подходы
Международные эксперты расскажут о современных тенденциях, гипотезах и исследованиях в сфере управления проектами и обсудят их с участниками мероприятия.
- Цифровой менеджмент проектов – новые идеи в проектной методологии. Тенденции, гипотезы, исследования.
- Методология, инструменты, практика проектного менеджмента. Обратные связи. Взаимное влияние и взаимопроникновение знаний, методов и технологий управления.
- Новые методы исследований в проектном менеджменте: большие данные, статистика, аналитика, прогнозирование. Опыт и перспективы применения.
Гибкость и проекты
Участники обсудят актуальные вопросы развития и трансформации гибких подходов и их применения в проектном управлении, в управлении организацией и бизнесом.
- Успешные гибридные подходы к управлению проектами и программами, интеграция традиционных проектов, lean, kanban, designthinking, devops и др. Методология и примеры успешного применения гибких подходов к управлению крупными проектами и организациями.
- Гибкость бизнеса и гибкость организации: различные модели для различных организаций. Успешные трансформации: способы развития гибкости. Провоцируя видение будущего: что нас ждет после Agile?
- Применение индивидуальных и организационных компетенций гибкого управления вне ИТ: создание новых продуктов, закупки, маркетинг и продажи, HR.
Организаторами 32-го Всемирного Конгресса IPMA являются Международная ассоциация управления проектами IPMA, Национальная ассоциация управления проектами СОВНЕТ.
Со-организатором выступает Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.
Оператором — компания WINbd.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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