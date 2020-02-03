Конкурирующее с TikTok приложение Byte за неделю скачали 1,3 млн раз

Сервис для обмена короткими шестисекундными видео Byte стремительно набирает популярность. За первую неделю его скачали более 1,3 млн раз.

Byte позволяет загружать вертикальные и горизонтальные видео из галереи смартфона или снимать их прямо в приложении, смотреть ленту рекомендаций, а также тематические фиды.

Сервис Byte создал сооснователь видеоплатформы Vine Дом Хофманн (Dom Hofmann). У сервиса пока нет элементов дополненной реальности и некоторых эффектов, которые можно найти у его основного конкурента — TikTok. Однако сервис надеется привлекать и удерживать пользователей с помощью выгодной партнерской программы, которая позволит создателям контента зарабатывать на своих роликах.

Отметим, что приложение Byte, вышедшее 25 января, оказалось одним из самых популярных в американском App Store, буквально на следующий день заняв первое место. Версию для iOS также высоко оценили пользователи из Канады, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии и Великобритании.

Через 3 дня после выхода в Play Store для Android Byte занял шестое место среди бесплатных приложений в США.

Напомним, решение о прекращении работы приложения Vine владевшая им компания Twitter приняла в 2016 году. В 2018-м, то есть через два года после исчезновения Vine, Хофманн анонсировал новый видеосервис под рабочим названием V2. И только 25 января 2020-го сервис Byte вышел на рынок мобильных приложений.