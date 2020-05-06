На этот простой, но очень важный в период кризиса и массового выхода бизнеса в онлайн вопрос ответил опытный интернет-маркетолог, президент SiteTuners.com, Тим Эш (Tim Ash) на одном из самых масштабных онлайн форумов страны Synergy Online Forum.

Сегодня каждый из нас стоит на перекрестке дорог и сейчас для многих важно спросить себя: «Как я буду взаимодействовать с аудиторией», тем более, что по мнению спикера, многие это делают в корне неправильно. А что же именно?

Большинство компаний просто создает шум

Здесь есть сразу несколько пунктов, на которые следует обратить внимание:

НЕ РАБОТАЕТ вещательный контент. Много контента — это не совсем та стратегия, которая сегодня нужна. Многие озабочены больше частотой выпускаемой информации нежели ее качеством.

НЕ РАБОТАЕТ рециклинг. Большинство компаний занимается переупаковкой одного и того же контента под разные каналы коммуникации. Сегодня подобная стратегия также не актуальна.

НЕ РАБОТАЕТ вирусный контент. Охота за виральностью превратилась в некую гонку, которая по сути своей уже бесполезна. Вы никогда не сможете предсказать, что вызовет wow-эффект.

НЕ РАБОТАЕТ метрика популярности. Этот показатель не действенен в качестве ориентира для бизнеса. То есть вместо того, чтобы смотреть сколько человек у вас покупает, вы смотрите на то, сколько человек просмотрело ваше видео.

Как же сделать правильно?

Нужно заниматься конверсионным контент-маркетингом

Это значит быть полезным и заниматься контент-маркетингом, который приносит конкретные действия.

РАБОТАЕТ контент-маркетинг от нужд клиента. Это главное правило игры — действовать не от нужд бизнеса, а от нужд клиента. Слушайте клиента, узнайте, что ему нужно, и постарайтесь закрыть эти его боли. Тогда наверняка и вы будете услышаны среди огромной массы бесполезных сообщений от множества компаний.

РАБОТАЕТ качество. Когда вы, как белка в колесе, крутитесь, пытаясь выдавать как можно больше постов и контента, то можно с уверенностью сказать, что при такой скорости вряд ли возможно качество. Замедлитесь и сосредоточьтесь именно на прицельности и полезности той информации, которую выдаете.

РАБОТАЕТ интеграция контента с маркетинговыми технологиями. Чтобы делать это масштабно у вас должен быть ряд автоматизации follow up. Чтобы вы могли делать допродажи и кросспродажи, делать последующие звонки, проводя его через цикл всей воронки. Ваш контент не должен жить просто своей жизнью, он должен быть интегрирован со всеми технологиями маркетинга, что позволяет вести бизнес очень профессионально.

РАБОТАЕТ измерение всей воронки. Нужно изучать эффективность всех этапов воронки до самого низа, чтобы понять, что приносит больше всего пользы. Тех кто видел ваш контент, что привело к конверсии, насколько больше эти люди стали покупать, и как надолго они с вами останутся.

Также Тим Эш призвал помнить о том, что контент-маркетинг это не панацея от всех бед. Все эти приемы лучше всего работают для той категории товаров, которые являются ценными для людей, когда те тратят время на размышления о покупке, изучают информацию, сравнивают характеристики и т.д. В бизнесе, особенно сегодня, очень важно подходить к вопросу контента и продвижения продуктов и услуг с умом, зачастую это искусство зависит от того насколько прицельно удалось подобрать посыл и инструмент.

