myTarget представил новый рекламный формат – кредитные кнопки на Юле

На платформе myTarget появился новый рекламный формат – кредитные кнопки в сервисе бесплатных объявлений Юла. Формат разработан специально для финансовых компаний и позволит продвигать предложения по кредитам в контексте тех товаров, покупку которых пользователи уже рассматривают на площадке.

Настраивая рекламу в кабинете myTarget, необходимо выбрать актуальные разделы на Юле и установить ценовой диапазон товаров, на страницах которых будут отображаться объявления. Например, можно показывать рекламу кредитов только тем пользователям, которые смотрят на Юле мобильные телефоны, планшеты или телевизоры дороже 20 000 рублей.

При продвижении кредитов на автомобили и недвижимость рекламодатели могут запускать отдельные кампании, которые позволят показывать рекламу только в этих разделах сервиса. Если выбрать параметр «Все категории» в кампаниях с кредитными кнопками, по умолчанию этот формат рекламы не будет отображаться в «Автомобилях» и «Недвижимости». Это позволит рекламодателям оптимизировать бюджеты на продвижение и повысить охват целевой аудитории.

Яков Пейсахзон, директор по продажам myTarget:

«Продуктовый поиск активно переходит в социальные сети, маркетплейсы и классифайды. Пользователи все чаще ищут информацию о товарах и услугах на тех площадках, где они сразу могут совершить покупку. Для рекламодателей это наиболее актуальная аудитория со сформированным спросом. Новый рекламный формат позволит финансовым компаниям показывать свои предложения там, где пользователи больше всего в них заинтересованы. Это поможет повысить ключевые performance-показатели таргетированной рекламы и увеличить рентабельность инвестиций в digital-продвижение».

Новый формат доступен для показа как на мобильных устройствах, так и на десктопе. Для повышения точности таргетирования рекламодатели могут дополнительно подключить доступные в myTarget настройки: от социально-демографических характеристик до таргетинга по интересам, контекстного таргетинга и ремаркетинга.

Для подключения формата в кампаниях рекламодатели могут написать на почту: support_target@corp.my.com.

Напомним, в ноябре 2019 года сервис объявлений Юла запустил видеозвонки. Функция внедрена для того, чтобы покупатель мог убедиться в наличии товара и оценить его качество без личной встречи или перехода в другие приложения.