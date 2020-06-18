Власти РФ приняли к сведению решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram

В Кремле приняли к сведению и решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram, и аргументацию этого решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Аргументация ведомства была признана исчерпывающей. В Роскомнадзоре позитивно оценили высказанную основателем Telegram Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Поэтому по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ было решено снять требования по ограничению доступа к мессенджеру на территории страны.

Примечательно, что при этом решение Таганского районного суда Москвы о блокировке Telegram пока еще остается в силе. Как сообщили в пресс-службе суда, пока никаких ходатайств об отмене решения о блокировке не поступало.

Отметим, на прошлой неделе законопроект о разблокировке Telegram был внесен в Госдуму РФ. В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы указали, что российские госорганы используют Telegram как «один из своих основных информационных ресурсов». С помощью мессенджера ведомства в том числе рассказывают о борьбе государства с эпидемией коронавируса, а значит, «указанный сервис выполняет важную социальную функцию».