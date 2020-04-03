В Яндекс.Такси появилась новая услуга — «Курьер»

Пользователи Яндекс.Такси теперь могут отправлять небольшие посылки с помощью курьеров

Оксана Мамчуева -
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У пользователей Яндекс.Такси в приложении появился новый тариф — «Курьер». Это доставка небольших посылок весом до 10 кг. Развозить их будут курьеры на велосипедах, самокатах и автомобилях. Тариф подойдет пользователям и компаниям, которым не нужны срочность или перевозка тяжелых посылок с помощью исключительно автомобильного тарифа «Доставка».

Заказ курьерской доставки похож на заказ такси: нужно выбрать адрес и номер отправителя — домашний, магазина, ресторана или офиса, а затем адрес получателя и добавить комментарии. Стоимость доставки рассчитывается исходя из расстояния и зависит от города.

Оплатить доставку можно только картой или Apple Pay, чтобы исключить контакт с наличными. Курьеры будут оставлять посылку у двери получателя, отходить на безопасное расстояние, а затем сообщать, что посылку можно забрать.

Отметим, что сейчас проводится тестирование на главном экране приложения Яндекс.Такси кнопок заказа сервиса Яндекс.Еда и экспресс-доставки продуктов Яндекс.Лавка. Пока новая версия доступна лишь небольшому проценту аудитории приложения, для всех пользователей Яндекс планирует выпустить обновление в течение полутора-двух недель. 

ИСТОЧНИКБлог Яндекс.Такси
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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