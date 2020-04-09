Нейротренд открывает первый бесплатный онлайн-курс по нейромаркетингу

В связи с карантином многие компании открывают доступ к своим ресурсам онлайн, и Нейротренд решил поддержать это движение. Компания лидирует на российском рынке нейромаркетинга, а специалисты Нейротренд преподают в ведущих вузах Москвы: МГУ, МГИМО, ВШЭ, РАНГХиГС.

Нейромаркетинг – профессия молодая, специалистов в этой области мало, а возможность пройти обучение еще меньше. Но у вас эта возможность будет!

Со следующей недели Нейротренд откроет первый онлайн-курс по нейромаркетингу, состоящий из 4 блоков, каждый из которых будут вести лучшие специалисты компании, и в их числе генеральный директор Нейротренд.

Чтобы присоединиться к курсу, необходимо заполнить анкету. Опрос займет всего 5-7 минут, после чего участник получит список рекомендованной литературы и расписание лекций.

По завершению обучения можно пройти онлайн-тестирование и получить сертификат.

Информация о программе будет публиковаться в социальных сетях Нейротренд.