В России появится платформа для сверхнадежного интернета

Платформа для сверхнадежного квантового интернета разрабатывается национальным исследовательским университетом ИТМО в партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК) на инфраструктуре РЖД. Инвестиции в проект составят 300 млн рублей.

Квантовые коммуникации — одно из наиболее перспективных направлений для обеспечения информационной безопасности. Для обмена ключами шифрования в технологии используются одиночные фотоны (кванты), состояние которых безвозвратно меняется, как только кто-то попытается их «прочитать», поэтому любая попытка перехвата может быть моментально обнаружена и предотвращена.

Первыми клиентами платформы могут стать финансовые организации, госкорпорации, производственные предприятия и инфраструктурные объекты.

Пилотную зону для внедрения платформы запустят в 2021 году на инфраструктуре РЖД, отметила директор центра научного бизнес-партнерства Университета ИТМО Владлена Серебрякова. Правительство еще летом 2019 года выбрало «Российские железные дороги» ответственными за развитие в стране технологии квантовых коммуникаций и подписало с компанией обязывающее соглашение.

Отметим, что в 2018 году российские разработчики предложили ряду стран Азии и Европы создать Евразийский квантовый путь со сквозной передачей ключей шифрования для обеспечения защиты передаваемых данных.

В этом же году стало известно, что российские ученые и инженеры планируют за пять лет создать квантовый компьютер с возможностями, многократно большими, чем у современных устройств.