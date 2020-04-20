Google не советует массово внедрять атрибут hreflang

Сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на несколько вопросов касательно использования атрибута hreflang. В целом его позиция сводится к тому, что лучше делать меньше, но эффективнее.
Так, один из вебмастеров спросил, чем чреваты ошибки по 10 из 140 групп страниц с атрибутом hreflang – могут ли они оказывать негативное влияние на остальные 130 групп.
Мюллер начал с того, что 140 – это определённо слишком много.
Он также отметил, что одна ошибка не делает недействительной всю группу:
Что касается оптимального числа языковых версий, то Мюллер ответил так:
«Я бы рекомендовал ограничиться теми регионами, для которых у вас есть уникальный, написанный человеком, высококачественный контент. Лучше меньше, да лучше».
Консультант по международному SEO Алейда Солис также добавила следующие рекомендации:
«Расставьте приоритеты для реализации аннотаций hreflang там, где они вам действительно нужны: 1) страницы, которые уже ранжируются/привлекают органический трафик из нерелевантных стран/языковых версий; 2) основные страницы (главная страница, категории, подкатегории), которые существуют во всех ваших международных версиях».
В ответ на это Джон Мюллер добавил, что большинство таких страниц можно определить, просмотрев отчёт об эффективности по странам/языкам в Search Console.
Напомним, что атрибут hreflang не является сигналом ранжирования Google, но позволяет получать более таргетированный трафик.
Ранее Google также подтвердил, что игнорирует этот атрибут в анкорных тегах.
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