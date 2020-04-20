Google не советует массово внедрять атрибут hreflang

Сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на несколько вопросов касательно использования атрибута hreflang. В целом его позиция сводится к тому, что лучше делать меньше, но эффективнее.

Так, один из вебмастеров спросил, чем чреваты ошибки по 10 из 140 групп страниц с атрибутом hreflang – могут ли они оказывать негативное влияние на остальные 130 групп.

Мюллер начал с того, что 140 – это определённо слишком много.

No. Hreflang is kept on a per-pair basis, so if some pairs aren't useful, the rest can still work. That said, 140 regions is almost certainly way too much. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 19, 2020

Он также отметил, что одна ошибка не делает недействительной всю группу:

Say if you have 1 piece of content with EN/DE/FR/IT versions referenced by hreflang, if the FR page goes 404, the others will still be valid & linked by hreflang. 1 error doesn't invalidate the group. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 20, 2020

Что касается оптимального числа языковых версий, то Мюллер ответил так:

«Я бы рекомендовал ограничиться теми регионами, для которых у вас есть уникальный, написанный человеком, высококачественный контент. Лучше меньше, да лучше».

I'd recommend limiting yourself to the number of regions you have unique, human-written, high-quality content for. Less is more. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 20, 2020

Консультант по международному SEO Алейда Солис также добавила следующие рекомендации:

«Расставьте приоритеты для реализации аннотаций hreflang там, где они вам действительно нужны: 1) страницы, которые уже ранжируются/привлекают органический трафик из нерелевантных стран/языковых версий; 2) основные страницы (главная страница, категории, подкатегории), которые существуют во всех ваших международных версиях».

В ответ на это Джон Мюллер добавил, что большинство таких страниц можно определить, просмотрев отчёт об эффективности по странам/языкам в Search Console.

I bet some of this (which pages need hreflang) could be determined by reviewing the SC performance report by country/language. My hunch is most people do much more than they need. How do you pick them? — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) April 20, 2020

Напомним, что атрибут hreflang не является сигналом ранжирования Google, но позволяет получать более таргетированный трафик.

Ранее Google также подтвердил, что игнорирует этот атрибут в анкорных тегах.