Google решает проблему с показом крупных изображений в ленте Discover

Google работает над проблемой в работе ленты рекомендаций Discover, в связи с которой обычные страницы не всегда получают крупные изображения. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

Как заметили владельцы сайтов, для обычных URL в ленте Discover не всегда отображаются крупные изображения, несмотря на соблюдение всех требований.

Согласно рекомендациям Google, чтобы обеспечить показ больших изображений, нужно:

Использовать графические файлы с высоким разрешением (шириной минимум 1200 пикселей);

Внедрить технологию AMP или подать заявку на участие в специальной программе для использования крупных изображений.

При этом, как выяснилось на практике, даже при выполнении всех этих пунктов Google не всегда показывает крупные изображения для non-AMP страниц в ленте Discover.

Впервые вопрос на эту тему был поднят на видеовстрече для вебмастеров 31 марта.

Чтобы обойти эту проблему Мюллер посоветовал использовать новый атрибут max-image-preview в метатеге robots.

В целом на вопрос, могут ли крупные изображения показываться для страниц без AMP, Мюллер ответил так:

«Да, я думаю, они хотят отойти от этой формы, и ещё один вариант, который вы можете задействовать – это использовать атрибут max-image-preview в метатеге robots, где вы можете указать значение “large”, т.е. большой размер для превью изображения. Эта настройка также будет учитываться для ленты Discover».

Однако данный совет тоже не помог. Проблема осталась. Например, эта ситуация наблюдается по публикациям издания Search Engine Journal.

Представитель издания снова поднял этот вопрос на видеовстрече Google для вебмастеров 14 апреля. На этот раз Мюллер ответил, что инженеры разбираются с этой проблемой, но никакой новой информации у него пока нет.

Он также прояснил, что сейчас ведётся работа над тем, чтобы сделать критерии для получения крупных изображений более чёткими.

Поэтому тем, кто столкнулся с данной проблемой, пока остаётся только ждать, пока в Google её наконец решат.