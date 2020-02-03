Google тестирует крупные фото в профилях компаний

Анна Бондарь -
77

Директор по маркетингу RankRanger Морди Оберштейн (Mordy Oberstein) заметил, что Google тестирует новое оформление раздела с фото в профилях компаний.

В тестовом интерфейсе изображения имеют значительно больший размер и отображаются в «плиточном» формате.

По наблюдениям других специалистов, Google начал тестировать этот вариант оформления раздела с фото в профилях компаний на десктопах около двух недель назад:

Новый интерфейс также тестируется на мобильных устройствах. Здесь он появился ещё раньше:

В текущей версии раздел с фото выглядит так:

Напомним, что в январе Google начал показывать в профилях компаний бизнесы поблизости.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о