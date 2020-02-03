Google тестирует крупные фото в профилях компаний

Директор по маркетингу RankRanger Морди Оберштейн (Mordy Oberstein) заметил, что Google тестирует новое оформление раздела с фото в профилях компаний.
В тестовом интерфейсе изображения имеют значительно больший размер и отображаются в «плиточном» формате.
По наблюдениям других специалистов, Google начал тестировать этот вариант оформления раздела с фото в профилях компаний на десктопах около двух недель назад:
Новый интерфейс также тестируется на мобильных устройствах. Здесь он появился ещё раньше:
В текущей версии раздел с фото выглядит так:
Напомним, что в январе Google начал показывать в профилях компаний бизнесы поблизости.
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