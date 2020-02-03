Google тестирует крупные фото в профилях компаний

Директор по маркетингу RankRanger Морди Оберштейн (Mordy Oberstein) заметил, что Google тестирует новое оформление раздела с фото в профилях компаний.

В тестовом интерфейсе изображения имеют значительно больший размер и отображаются в «плиточном» формате.

Looks like Google is testing a showing of massive photos via the Local Panel! (At least, I've never seen this before).



cc: @rustybrick #SEO pic.twitter.com/ZLOt3fmYuP — Mordy Oberstein (@MordyOberstein) February 2, 2020

По наблюдениям других специалистов, Google начал тестировать этот вариант оформления раздела с фото в профилях компаний на десктопах около двух недель назад:

Mobile yes. I've seen a new layout for Desktop over the last two weeks too. Not for all restaurants, most of the time when clicking from the GMB dashboard — Thibault Adda (@thibaultadda) February 3, 2020

Новый интерфейс также тестируется на мобильных устройствах. Здесь он появился ещё раньше:

В текущей версии раздел с фото выглядит так:

Напомним, что в январе Google начал показывать в профилях компаний бизнесы поблизости.