Как последний апдейт Google отразился на качестве результатов поиска – опрос

Анна Бондарь -
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62,2% зарубежных вебмастеров считают, что последнее обновление основного алгоритма Google – May 2020 Core Update – негативно отразилось на качестве результатов поиска. Об этом говорят результаты опроса, проведённого автором блога Search Engine Roundtable Барри Шварцем в Twitter.

В опросе приняли участие 1356 человек.

Положительное влияние обновления на качество результатов поиска отметили 18,9% респондентов.

При этом 19% считают, что после апдейта в отношении качества ничего не изменилось – оно осталось на прежнем уровне.

Напомним, что Google начал запуск последнего обновления основного алгоритма 4 мая. 18 мая поисковик сообщил о завершении этого процесса.

Первые данные по обновлению доступны здесь, а анализ от Moz – здесь.

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smaxim
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smaxim

Классный алгоритм был. Всех понизили в поиске без особых причин. Задним числом указали на плохо работающие сайты под новый показатель работы сайта, за месяц назад.

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5 часов назад