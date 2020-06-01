Как последний апдейт Google отразился на качестве результатов поиска – опрос

62,2% зарубежных вебмастеров считают, что последнее обновление основного алгоритма Google – May 2020 Core Update – негативно отразилось на качестве результатов поиска. Об этом говорят результаты опроса, проведённого автором блога Search Engine Roundtable Барри Шварцем в Twitter.

В опросе приняли участие 1356 человек.

Did Google's May 2020 core update have a positive or negative impact of overall search quality? — Barry Schwartz (@rustybrick) May 26, 2020

Положительное влияние обновления на качество результатов поиска отметили 18,9% респондентов.

При этом 19% считают, что после апдейта в отношении качества ничего не изменилось – оно осталось на прежнем уровне.

Напомним, что Google начал запуск последнего обновления основного алгоритма 4 мая. 18 мая поисковик сообщил о завершении этого процесса.

Первые данные по обновлению доступны здесь, а анализ от Moz – здесь.