Как последний апдейт Google отразился на качестве результатов поиска – опрос

62,2% зарубежных вебмастеров считают, что последнее обновление основного алгоритма Google – May 2020 Core Update – негативно отразилось на качестве результатов поиска. Об этом говорят результаты опроса, проведённого автором блога Search Engine Roundtable Барри Шварцем в Twitter.
В опросе приняли участие 1356 человек.
Положительное влияние обновления на качество результатов поиска отметили 18,9% респондентов.
При этом 19% считают, что после апдейта в отношении качества ничего не изменилось – оно осталось на прежнем уровне.
Напомним, что Google начал запуск последнего обновления основного алгоритма 4 мая. 18 мая поисковик сообщил о завершении этого процесса.
Первые данные по обновлению доступны здесь, а анализ от Moz – здесь.
Классный алгоритм был. Всех понизили в поиске без особых причин. Задним числом указали на плохо работающие сайты под новый показатель работы сайта, за месяц назад.