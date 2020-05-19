Google завершил запуск May 2020 Core Update

Анна Бондарь -
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Google завершил запуск последнего обновления основного алгоритма – May 2020 Core Update, который был начат 4 мая. Об этом сообщил сотрудник поиска Дэнни Салливан в Twitter.

Таким образом, на этот раз полный запуск обновления занял 2 недели. Обычно апдейты такого рода выкатываются в течение одной – двух недель.

Согласно данным инструментов мониторинга SERP, это обновление было одним из самых крупных.

Об этом же говорят данные Moz. В компании поместили последний апдейт на второе место после Medic Update, выпущенного в августе 2018 года.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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