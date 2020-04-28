Лекции и онлайн-экскурсии в рунете популярнее онлайн-вечеринок — исследование

Mail.ru Group исследовала, как изменились жизнь и поведение пользователей рунета на фоне перехода к дистанционной работе и самоизоляции.

В результате опроса, проведенного в апреле 2020 года совместно с компанией ResearchMe, выяснилось, что онлайн-экскурсии по музеям и лекции оказались во время карантина почти в пять раз популярнее онлайн-вечеринок с друзьями. Такими сервисами пользуются или планируют воспользоваться 23% и 5% респондентов соответственно.

Новая реальность также отразилась на привычках интернет-пользователей. Обычно респонденты проводят время в интернете за играми (66%), общением в соцсетях (62%), чтением новостей (62%), просмотром фильмов и сериалов (60%), прослушиванием музыки (56%).

Но в новых условиях приоритеты изменились: 70% пользователей рунета отметили, что стали чаще читать новости, 58% — больше времени уделять онлайн-обучению, столько же — фильмам и сериалам, 55% активнее используют сервисы для звонков. Около половины опрошенных теперь чаще смотрят стримы (48%) и стримят сами (45%).



В связи с распространением коронавируса более половины респондентов (55%) получили от руководства совет работать из дома. Многие так и сделали: 84% опрошенных подтвердили, что перешли на дистанционный формат работы.

При этом больше половины (58%) отметили, что работа в офисе была эффективнее. Эти респонденты отмечают, что им сложно сосредоточиться на задачах и не отвлекаться на домашние дела — 45% не хватает профессионального общения и личного контакта с коллегами, а 41% жалуется на недостаток оперативной обратной связи.

В тройку самых популярных онлайн-сервисов для удаленной работы вошла почта (ею пользуются для решения рабочих задач 67% респондентов), мессенджеры (54%) и соцсети (49%).

Многим из-за перехода на дистанционный формат пришлось освоить новые для себя инструменты: 36% респондентов начали пользоваться сервисами для групповых звонков и онлайн-трансляций, 31% — облачными решениями, 33% — корпоративным интранетом, 30% — менеджерами задач.



После окончания пандемии большинство пользователей (53%) мечтает увидеться с близкими, а не пойти в бар. 42% мечтают отправиться на прогулку в парк, каждый четвертый планирует шопинг в торговых центрах, а каждый пятый собирается в салон красоты или спа.

Только 15% хотели бы после карантина отправиться на концерт или в кино, столько же — пойти в ресторан или в бар.

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