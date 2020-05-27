Mail.ru Group запустила проект о жизни после изоляции

Mail.ru Group представила проект «Жизнь после изоляции: желания, ощущение и будущее».

На специальном лендинге эксперты и инфлюенсеры делятся мыслями о том, как они строят свою жизнь сейчас и каким видят будущее после снятия всех ограничений. В формате небольших интервью и зум-эссе люди из мира медицины, бизнеса, образования, отношений, развлечений и других сфер расскажут о возможных изменениях, которые нас ждут в ближайшей перспективе, а с помощью шара желаний пользователи смогут придумать себе план по возвращению к нормальной жизни.

Анатолий Рожков, директор медиапроектов Mail.ru Group:

«Карантин показал нам, что почти каждый ощущает неопределенность в отношении будущего, исключенность из привычных социальных связей, тревожность. Кто-то потерял работу, а кто-то перенес коронавирус. Наш проект призван показать, что сейчас не стыдно мечтать о базовых вещах — встречи с близкими, походе в кино или салон красоты, поездке в отпуск. Мы надеемся, что каждый наш читатель увидит, что он не одинок, и вместе мы справимся со всеми переживаниями».

Новый проект вышел в связке с челленджем «5 вещей, которые я первым делом сделаю после окончания самоизоляции» на Новостях Mail.ru. В публикуемых каждый день видеороликах знаменитости делятся своими планами и мечтами.

Проект создан командами медиапроектов и медиапродакшена Mail.ru Group.

Отметим, что в середине мая один из старейших медиапроектов о видеоиграх в России Игры Mail.ru получил новое имя PLAYER ONE и начал полноценный процесс редизайна.

