Google выпустил расширение Lighthouse для Firefox

Анна Бондарь -
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Команда Google Developers объявила о выпуске официального расширения Lighthouse для Firefox.

Google Lighthouse – это инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет вебмастерам оценивать показатели эффективности сайта и проводить оптимизацию.

Напомним, что в начале прошлого года сотрудник Google создал игру, основанную на данных Lighthouse. А позже стало известно, что Google работает над новой функцией для Lighthouse – Platform Packs. Это обновление позволит получать рекомендации с учётом конкретной CMS.

Добавим также, что в марте 2019 года Google Lighthouse начал измерять размер целей касания на мобильных сайтах.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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