Google выпустил расширение Lighthouse для Firefox

Команда Google Developers объявила о выпуске официального расширения Lighthouse для Firefox.

📢Lighthouse now available on Firefox as an extension! 🦊🔥https://t.co/5f6smULp4i



More audits to you… ✨ — Chrome Developers (@ChromiumDev) February 26, 2020

Google Lighthouse – это инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет вебмастерам оценивать показатели эффективности сайта и проводить оптимизацию.

Напомним, что в начале прошлого года сотрудник Google создал игру, основанную на данных Lighthouse. А позже стало известно, что Google работает над новой функцией для Lighthouse – Platform Packs. Это обновление позволит получать рекомендации с учётом конкретной CMS.

Добавим также, что в марте 2019 года Google Lighthouse начал измерять размер целей касания на мобильных сайтах.