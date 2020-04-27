Google анонсировал первое видео в новой серии Lightning Talks

Google сообщил, что первое видео в новой серии Lightning Talks, которая призвана составить замену офлайн-мероприятиям Webmaster Conferences, будет опубликовано 29 апреля.

📢The very first Lightning Talk premiere announcement:



⚡️Topic: Links & JS

⚡️Wed 29th of April at 8am PDT / 5pm CEST / 8:30pm IST

⚡️Live chat with @g33konaut



Set a reminder for the premiere here 👉 https://t.co/g9ql1C1eco — Google Webmasters (@googlewmc) April 23, 2020

В этом выпуске сотрудник поиска Мартин Сплитт (Martin Splitt) объяснит, как Googlebot использует ссылки для нахождения страниц в интернете, и как сочетать JavaScript со ссылками, чтобы избежать проблем.

Напомним, что Google анонсировал запуск новой серии ранее в этом месяце. Эти видео будут представлять собой короткие доклады на актуальные SEO-темы от сотрудников поиска.

Отметим также, что Google отложил все мероприятия Webmaster Conference из-за коронавируса в марте.