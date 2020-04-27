Google анонсировал первое видео в новой серии Lightning Talks

Google сообщил, что первое видео в новой серии Lightning Talks, которая призвана составить замену офлайн-мероприятиям Webmaster Conferences, будет опубликовано 29 апреля.
В этом выпуске сотрудник поиска Мартин Сплитт (Martin Splitt) объяснит, как Googlebot использует ссылки для нахождения страниц в интернете, и как сочетать JavaScript со ссылками, чтобы избежать проблем.
Напомним, что Google анонсировал запуск новой серии ранее в этом месяце. Эти видео будут представлять собой короткие доклады на актуальные SEO-темы от сотрудников поиска.
Отметим также, что Google отложил все мероприятия Webmaster Conference из-за коронавируса в марте.
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