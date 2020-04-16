Google запускает новую серию видео на замену офлайн-конференциям

К видео будут доступны русские субтитры

Google объявил о запуске новой серии видео под названием Webmaster Conference Lighting Talks.

Видео в рамках этой серии будут представлять собой короткие, но ёмкие и информативные доклады от сотрудников команды поиска Google.

📢 Calling all…



🥋Webmasters

🔎SEOs

📚Publishers

💻Web Developers



We’re rolling out a new series, Webmaster Conference Lightning Talks, featuring short conference-style talks presented by the Google Search team!



Watch the trailer → https://t.co/aRtjlVVQEK pic.twitter.com/y2D3v8YwCw — Google Webmasters (@googlewmc) April 15, 2020

Всего в проекте будут задействованы четыре эксперта:

Мартин Сплитт , Google Developer Advocate

, Google Developer Advocate Дэниел Вайсберг , Google Search Advocate

, Google Search Advocate Джон Мюллер , Google Search Advocate

, Google Search Advocate Джон Браун, Publisher Policy Outreach Lead

Новая серия призвана обеспечить временную замену мероприятиям Google Webmaster Conference, которые пока не проводятся в связи с эпидемией коронавируса.

«Учитывая, что Webmaster Conferences отложены на неопределённый срок, мы рады представить вам новую серию видео с материалами докладов, с которыми мы обычно выступаем на таких конференциях по всему миру».

Новые видео будут загружаться на YouTube-канал Google Webmasters.

Субтитры будут доступны на следующих языках:

Русский

Английский

Вьетнамский

Португальский

Испанский

Хинди

Японский

Корейский

Индонезийский

Китайский

Какие темы будут охватывать эти видео:

Мартин Сплитт: ссылки и JavaScript

Джон Мюллер: HTTPS

Дэниел Вайсберг: структурированные данные и Search Console

Джон Браун: политики монетизации Google

Новые видео будут выходить в течение года, начиная с этого месяца.

На данный момент доступен только трейлер с анонсом новой серии.