Google запускает новую серию видео на замену офлайн-конференциям

К видео будут доступны русские субтитры

Анна Бондарь -
51

Google объявил о запуске новой серии видео под названием Webmaster Conference Lighting Talks.

Видео в рамках этой серии будут представлять собой короткие, но ёмкие и информативные доклады от сотрудников команды поиска Google.

Всего в проекте будут задействованы четыре эксперта:

  • Мартин Сплитт, Google Developer Advocate
  • Дэниел Вайсберг, Google Search Advocate
  • Джон Мюллер, Google Search Advocate
  • Джон Браун, Publisher Policy Outreach Lead

Новая серия призвана обеспечить временную замену мероприятиям Google Webmaster Conference, которые пока не проводятся в связи с эпидемией коронавируса.

«Учитывая, что Webmaster Conferences отложены на неопределённый срок, мы рады представить вам новую серию видео с материалами докладов, с которыми мы обычно выступаем на таких конференциях по всему миру».

Новые видео будут загружаться на YouTube-канал Google Webmasters.

Субтитры будут доступны на следующих языках:

  • Русский
  • Английский
  • Вьетнамский
  • Португальский
  • Испанский
  • Хинди
  • Японский
  • Корейский
  • Индонезийский
  • Китайский

Какие темы будут охватывать эти видео:

  • Мартин Сплитт: ссылки и JavaScript
  • Джон Мюллер: HTTPS
  • Дэниел Вайсберг: структурированные данные и Search Console
  • Джон Браун: политики монетизации Google

Новые видео будут выходить в течение года, начиная с этого месяца.

На данный момент доступен только трейлер с анонсом новой серии.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о