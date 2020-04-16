Google запускает новую серию видео на замену офлайн-конференциям

Google объявил о запуске новой серии видео под названием Webmaster Conference Lighting Talks.
Видео в рамках этой серии будут представлять собой короткие, но ёмкие и информативные доклады от сотрудников команды поиска Google.
Всего в проекте будут задействованы четыре эксперта:
- Мартин Сплитт, Google Developer Advocate
- Дэниел Вайсберг, Google Search Advocate
- Джон Мюллер, Google Search Advocate
- Джон Браун, Publisher Policy Outreach Lead
Новая серия призвана обеспечить временную замену мероприятиям Google Webmaster Conference, которые пока не проводятся в связи с эпидемией коронавируса.
«Учитывая, что Webmaster Conferences отложены на неопределённый срок, мы рады представить вам новую серию видео с материалами докладов, с которыми мы обычно выступаем на таких конференциях по всему миру».
Новые видео будут загружаться на YouTube-канал Google Webmasters.
Субтитры будут доступны на следующих языках:
- Русский
- Английский
- Вьетнамский
- Португальский
- Испанский
- Хинди
- Японский
- Корейский
- Индонезийский
- Китайский
Какие темы будут охватывать эти видео:
- Мартин Сплитт: ссылки и JavaScript
- Джон Мюллер: HTTPS
- Дэниел Вайсберг: структурированные данные и Search Console
- Джон Браун: политики монетизации Google
Новые видео будут выходить в течение года, начиная с этого месяца.
На данный момент доступен только трейлер с анонсом новой серии.
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