WhatsApp ввёл новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp объявил о введении новых ограничений на пересылку сообщений.

Теперь те сообщения, которые были определены как часто пересылаемые (в сервисе они помечаются символом в виде двойной стрелки), можно будет переслать только в один чат за раз.

Согласно WhatsApp, часто пересылаемые сообщения обычно носят менее личный характер и могут способствовать распространению дезинформации, в том числе о COVID-19. Поэтому в сервисе решили замедлить их рассылку, чтобы мессенджер и дальше оставался сервисом для личного общения.

В WhatsApp также рассказали, что стремятся обеспечить своевременное предоставление населению точной информации о COVID-19. Для этого компания сотрудничает с НПО и государственными органами, включая ВОЗ и более 20 национальных министерств здравоохранения.

Подробнее узнать об этой деятельности можно в Информационном центре WhatsApp по коронавирусной инфекции.

Напомним, что в январе 2019 года WhatsApp ограничил пересылку одного и того же сообщения пятью контактами, а в феврале – усложнил добавление пользователей в групповые чаты без их согласия.