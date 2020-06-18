Google подтвердил, что поддерживает атрибут nofollow в ссылках с HTML-тегом link

Анна Бондарь -
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Сотрудник Google Гэри Илш подтвердил в Twitter, что поисковик действительно поддерживает атрибут nofollow в ссылках с HTML-тегом <link>.

Этот атрибут поддерживается в формате «rel=”alternate nofollow”», а его использование позволяет предотвратить использование ссылки из атрибута ahref.

Если nofollow не прописан, что URL из href будет извлечён как ссылка без веса.

В ссылках с тегом <link> также можно использовать новые атрибуты rel=ugc и rel=sponsored.

Вопрос к Илшу был задан главой Yoast Джустом де Вальком (Joost de Valk), который хочет попросить Google не сканировать RSS-фиды комментариев на WordPress-сайтах.

Напомним, что атрибут nofollow стал одним из вопросов, которые обсуждались в первом выпуске нового подкаста Google «Search Off the Record».

Из этого выпуска также стало известно, что новый ссылочный атрибут rel=sponsored используют около 1 млн сайтов.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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Спасибо за отличный материал!

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