Google подтвердил, что поддерживает атрибут nofollow в ссылках с HTML-тегом link

Сотрудник Google Гэри Илш подтвердил в Twitter, что поисковик действительно поддерживает атрибут nofollow в ссылках с HTML-тегом <link>.

Этот атрибут поддерживается в формате «rel=”alternate nofollow”», а его использование позволяет предотвратить использование ссылки из атрибута ahref.

Если nofollow не прописан, что URL из href будет извлечён как ссылка без веса.

First, the answer: yes, you can use nofollow on <link… tags in the form of rel="alternate nofollow", and that will prevent Google from using the link from the href attribute. If you don't specify a nofollow, the URL from href will be extracted as a weightless outlink. — Gary 鯨理／경리 Illyes (@methode) June 17, 2020

В ссылках с тегом <link> также можно использовать новые атрибуты rel=ugc и rel=sponsored.

Since i can't decide if you were serious: nofollow and ugc are the same from every aspect except that ugc carries a bit of info in its name about WHY you decided to annotate the href. Using both, from Google's perspective, is useless. — Gary 鯨理／경리 Illyes (@methode) June 17, 2020

Вопрос к Илшу был задан главой Yoast Джустом де Вальком (Joost de Valk), который хочет попросить Google не сканировать RSS-фиды комментариев на WordPress-сайтах.

So this started because of Google crawling the comment RSS feeds of WordPress sites. Those are kinda useless, but exist for every single post.



So, even it’s a hint they follow 50% of the time, if we nofollow all of them, we prevent loads and loads of useless crawling. — Joost de Valk (@jdevalk) June 18, 2020

Напомним, что атрибут nofollow стал одним из вопросов, которые обсуждались в первом выпуске нового подкаста Google «Search Off the Record».

Из этого выпуска также стало известно, что новый ссылочный атрибут rel=sponsored используют около 1 млн сайтов.